 Leguma delicioasă, cu mai multă vitamina C decât portocalele. Întărește sistemul imunitar în sezonul rece
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Leguma delicioasă, cu mai multă vitamina C decât portocalele. Întărește sistemul imunitar în sezonul rece

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Perioada rece a anului este faimoasă drept momentul din an în care nenumărați oameni se vor confrunta cu probleme precum gripa și răceala. Iar, pentru a oferi o mână de ajutor sistemului imunitar, este important să consumăm o cantitate optimă de vitamina C. Din fericire, această legumă delicioasă este perfectă pentru imunitate.

Ardeii grași sunt alegerea perfectă toamna
Ardeii grași sunt alegerea perfectă toamna Foto: Getty Images

Atunci când vine vorba despre alimente cu un nivel ridicat de vitamina C, cei mai mulți dintre noi ne gândim imediat la portocale. Însă, acest fruct delicios nu este singura variantă pe care o avem la dispoziție atunci când dorim să ne întărim sistemul imunitar. Potrivit Real Simple, la fel de util este și banalul ardei gras!

„Ardeii grași roșii sunt bogați în nutrienți care susțin sistemul imunitar, în special vitamina C și vitamina A”, a explicat nutriționista Kristen Lorenz, potrivit sursei citate.

Ardeii grași au un nivel ridicat de vitamina C

Practic, nu numai că ardeii grași roșii sunt o legumă sănătoasă. De fapt, aceștia conțin chiar mai multă vitamina C decât portocalele, un fruct deja faimos atunci când vine vorba despre efectele sale pozitive asupra sănătății.

„În timp ce o portocală de mărime medie furnizează aproximativ 70 mg de vitamina C, un ardei gras roșu de dimensiuni similare conține între 150 și 190 mg”, a mai spus Lorenz.

„Conținutul ridicat de vitamină C consolidează statutul ardeiului gras roșu ca una dintre cele mai bogate surse naturale ale acestei vitamine, care susține sistemul imunitar, atât dintre fructe, cât și dintre legume”, adaugă experta.

Este alimentul perfect pentru zilele reci de toamnă

Mai mult decât atât, ardeiul gras roșu are și un conținut ridicat de vitamina A. Iar, potrivit medicului nutriționist, beneficiile acestei legume nu se rezumă doar la aceste două vitamine.

Ardeii grași roșii oferă, de asemenea, vitamina E, folați și cantități mici de zinc și seleniu. Vitamina E este un antioxidant care acționează împreună cu vitamina C. Împreună, cele două vitamine protejează membranele celulare, contribuind astfel la susținerea celulelor sistemului imunitar.

„Folații sunt esențiali pentru sinteza ADN-ului, care contribuie la producerea și maturizarea celulelor imunitare, în timp ce zincul și seleniul sunt oligoelemente care stimulează răspunsul imunitar, ajutând la vindecarea rănilor și la reducerea inflamației”, explică Lorenz.

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