 Mulți români ignoră această legumă. Te ajută să dormi mai bine și este utilă pentru sănătatea creierului
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Mulți români ignoră această legumă. Te ajută să dormi mai bine și este utilă pentru sănătatea creierului

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Este o legumă ieftină, care se găsește în mai toate magazinele din țară, dar pe care nu foarte mulți români o consumă prea des. Însă, potrivit experților, această legumă nu numai că ne poate ajuta să adormim mai ușor dar poate chiar să reducă riscul apariției demenței.

Sparanghelul poate fi foarte sănătos
Sparanghelul poate fi foarte sănătos Foto: Arhivă

Atunci când vine vorba despre legume sănătoase, nu mulți dintre noi ne gândim la sparanghel. Însă, potrivit express.co.uk, acest aliment aparent banal poate avea numeroase efecte pozitive asupra stării noastre de sănătate. În plus, sparanghelul are un nivel foarte scăzut de calorii, așa că este o alegere perfectă în orice fel de dietă.

Mai multe studii au arătat că suplimentele cu sparanghel au ajutat persoanele să doarmă mai bine, au ajutat la menținerea sub control a simptomelor de anxietate și au facilitat o concentrare mai bună.

Este o legumă foarte sănătoasă

Mai mult decât atât, s-a descoperit și faptul că această legumă are un rol esențial în refacerea mușchilor și a țesuturilor în timpul somnului, precum și în eliminarea celulelor reziduale din creier, care pot fi asociate cu apariția demenței.

O analiză publicată de Cambridge University Press a identificat 18 studii în cadrul cărora 503 de participanți au analizat efectele suplimentelor cu sparanghel.

„Au fost observate îmbunătățiri cognitive în ceea ce privește timpul de reacție, acuratețea și oboseala mentală, în timp ce indicatorii asociați dispoziției și stresului au evidențiat reduceri ale anxietății și simptomelor depresive”, au menționat experții.

Poate fi foarte bun pentru sănătatea creierului

Analiza publicată de specialiști a evidențiat și impactul pe care sparanghelul îl poate avea asupra somnului.

„Rezultatele privind somnul au indicat în mod constant îmbunătățiri ale calității și duratei somnului, în timp ce datele biomarkerilor au evidențiat efecte asupra nivelurilor de cortizol”, mai spun experții.

De asemenea, în cadrul studiilor s-au identificat dovezi care arată că, la pacienții cu deficit cognitiv ușor, s-au constatat îmbunătățiri ale indicatorilor care reflectă tulburările comportamentale asociate demenței, precum halucinațiile și agitația.

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