Salata pe care trebuie să o servești pentru sănătatea creierului, a inimii și a digestiei. Ce ingrediente sunt necesare

Atunci când vrem să adoptăm o dietă mai sănătoasă, cea mai simplă soluție pe care o avem la dispoziție este să consumăm mai multe salate. Iar potrivit medicilor nutriționiști, există o anumită salată care poate fi foarte utilă pentru a ne proteja inima, creierul și chiar și digestia.

Salatele sunt preparate foarte sănătoase Foto: Shutterstock

O salată poate fi oricât de simplă sau complexă dorim iar, în general, aceste preparate vor fi mereu sănătoase. Însă, potrivit Real Simple, anumite ingrediente vor fi foarte benefice în salate și pot chiar să susțină sănătatea creierului, a inimii și chiar și a digestiei.

Potrivit experților, cea mai sănătoasă salată pentru întregul organism este orice combinație simplă de verdețuri cu frunze, proteine vegetale, cereale integrale, grăsimi sănătoase și legume și fructe colorate.

Ce ingrediente trebuie folosite

O salată din aceste ingrediente va avea undeva în jur de 25–30 de grame de proteine și aproximativ 18 grame de fibre. Practic, poate fi servită ca garnitură sau chiar și ca masă principală.

„Începeți cu o bază de spanac baby și rucola, apoi adăugați boabe de edamame pentru aportul de proteine, quinoa ca sursă de cereale integrale, nuci și ulei de măsline extravirgin pentru grăsimile sănătoase și o mulțime de ingrediente colorate, precum afine, ardei roșu și roșii cherry. La final, adăugați un dressing simplu, preparat din ulei de măsline extravirgin și lămâie”, spune nutriționista Vanessa Hitch.

„Obții cu ușurință o combinație diversificată de proteine vegetale, fibre, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale, precum și polifenoli și alți compuși vegetali benefici”, mai spune Hitch.

Este o salată foarte sănătoasă

Afinele sunt ingredientul cu cel mai mare potențial pentru susținerea sănătății creierului, datorită nutrienților pe care îi conțin.

„Afinele sunt deosebit de bogate în antocianine, polifenolii de culoare albastru-violet, care au fost studiați pentru rolul pe care l-ar putea avea în menținerea sănătății vasculare și cognitive. De asemenea, reprezintă o modalitate simplă de a adăuga în alimentație mai multe fibre, antioxidanți și o varietate mai mare de alimente de origine vegetală”, spune Hitch.

În plus, atunci când vine vorba despre sănătatea inimii, nucile și uleiul de măsline extravirgin oferă o combinație deosebit de benefică de grăsimi nesaturate și polifenoli.

„Nucile furnizează grăsimi polinesaturate, inclusiv acidul alfa-linolenic (ALA), un acid gras omega-3 de origine vegetală, precum și fibre și polifenoli”, explică Hitch.