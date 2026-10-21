Ce spune un tânăr despre condițiile de muncă din Islanda. Orele suplimentare sunt plătite cu un spor de 90%

Un tânăr spaniol a vorbit despre modul în care angajații din Islanda sunt tratați la locul de muncă și despre beneficiile pe care le pot avea dacă muncesc suficient de mult. Potrivit tânărului, în funcție de numărul de ore lucrate, unii oameni pot chiar să aibă două săptămâni libere în plus.

Tânărul spaniol lucrează în Islanda Foto: El Espanol

José a explicat că orele suplimentare în Islanda sunt plătite chiar și cu 90% în plus, iar cei care muncesc suficient de mult pot primi salarii duble față de cele obișnuite. Iar acest sistem nu a afectat deloc productivitatea țării, spune tânărul spaniol. Islandezii lucrează chiar și 11–12 ore pe zi, însumând un total săptămânal ce poate ajunge chiar și la 172 de ore.

Iar un beneficiu foarte vizibil al acestui sistem, pe lângă sumele care se adaugă la salariu, este și faptul că angajații pot beneficia de zile libere în plus.

„În realitate, pentru că lucrezi atât de multe ore într-o singură zi, acumulezi orele necesare pentru întreaga lună și, în cele din urmă, poți avea chiar una sau două săptămâni libere, fără să lucrezi”, a spus José, conform El Español.

Orele suplimentare sunt foarte bine plătite

Tânărul originar din Spania a mai explicat și faptul că salariile din Islanda pornesc de la aproximativ 2.800 de euro, depind de regiune și sunt corelate cu costurile chiriilor locale. Potrivit tânărului, chiria reprezintă cea mai mare sursă de cheltuieli pentru islandezi.

Deși poate suna surprinzător, Islanda este una dintre cele mai scumpe țări din întreaga lume, iar chiria de aici, pentru o singură cameră, poate ajunge la 1.500 de euro, în capitala Reykjavik.

Chiriile sunt foarte mari

Pentru a evita chiriile uriașe, mulți oameni aleg să locuiască departe de capitală sau chiar să împartă apartamentul cu alte persoane. Cu toate acestea, există și situații în care cazarea este inclusă de angajatori în pachetul salarial.

În plus, tânărul spaniol mai explică faptul că alimentele reprezintă o altă sursă semnificativă de cheltuieli. Lunar, el poate cheltui undeva în jur de 400-500 de euro, doar pe cumpărături.