 Moment tensionat la bordul unui avion. Un șarpe a fost descoperit la bord
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Moment tensionat la bordul unui avion. Un șarpe a fost descoperit la bord

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Momente tensionate au avut loc la bordul unui avion din Japonia, după ce un șarpe a reușit să se strecoare la bord. Însă, în ciuda numeroaselor măsuri de securitate din aeroporturile japoneze, angajații companiei aeriene nu își pot explica cum a ajuns reptila la bordul aeronavei.

Zborul a fost anulat
Zborul a fost anulat Foto: Arhivă

Pasagerii unui avion din Japonia au trecut prin momente tensionate după ce la bord a ajuns un șarpe lung de 40 de centimetri. Din fericire, nu era vorba despre o specie veninoasă, iar un mecanic de pe aeroportul din Fukuoka a fost cel care a descoperit reptila, potrivit informațiilor de la Metro.

Incidentul neobișnuit a avut loc luni, când șarpele a fost văzut sub covorul aeronavei, în jurul orei 13:00. Reptila se afla la bordul unui avion al companiei aeriene Japan Air Commuter, iar zborul a fost anulat imediat. Mai mult decât atât, o operațiune de căutare care a durat 24 de ore a fost demarată.

Nimeni nu înțelege cum a ajuns șarpele la bord

Avionul urma să decoleze în orice moment și se îndrepta către prefectura Kagoshima. Un astfel de caz a fost o premieră pentru compania japoneză, care nu înțelege cum a reușit reptila să se strecoare în interiorul avionului.

„Din câte am putut stabili, nu a mai existat niciodată un caz în care un șarpe să pătrundă în cabină. Ne cerem scuze pasagerilor pentru neplăcerile create”, a comunicat compania Japan Airlines, în urma incidentului neobișnuit.

Reptila nu era veninoasă

Din fericire, șarpele nu era unul veninos, iar, potrivit experților, ar fi ajuns la bord direct din mediul său natural. După ce a fost văzut la bord, o operațiune de căutare a fost demarată, iar șarpele a fost găsit după aproximativ 24 de ore.

În cele din urmă, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incident, dar zborul a fost anulat. Avionul urma să decoleze în orice moment atunci când un mecanic a observat reptila la bord.

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