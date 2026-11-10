Un tânăr de 22 de ani a intrat și ieșit din Canada de 16 ori folosind un pașaport fals. O greșeală simplă l-a dat de gol

În ciuda numeroaselor controale care au loc pe aeroporturi, un bărbat a reușit să intre și să iasă din Canada de nu mai puțin de 16 ori, folosind un pașaport fals. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 22 de ani, care a călătorit în repetate rânduri în Canada de-a lungul a numai 15 luni.

Tânărul a folosit o identitate falsă Foto: Pixabay

Bărbatul este cetățean ghanez și a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare după ce faptele sale au fost descoperite. Potrivit informațiilor de la cbc.ca, pe parcursul a 15 luni, tânărul în vârstă de 22 de ani, pe nume Jefferson Zormelo, a folosit un pașaport obținut prin fraudă pentru a intra și ieși din Canada.

În cele din urmă, tânărul ghanez a fost descoperit după ce a prezentat autorităților americane un permis de reședință fals, care a fost emis pe aceeași identitate fictivă folosită pentru a obține și pașaportul.

A folosit un pașaport fals pentru a intra în Canada

La începutul acestui an, Zormelo a pledat vinovat și și-a recunoscut faptele. Chiar în cursul acestei săptămâni, luni, tânărul a ajuns în fața instanței canadiene, iar judecătoarea Karen Molle a declarat că fapta bărbatului reprezintă un atac asupra „integrității sistemului canadian de acordare a cetățeniei”.

Având în vedere perioada pe care tânărul deja a petrecut-o în arest, el va urma să mai petreacă doar 14 luni în spatele gratiilor.

A primit o condamnare de doi ani de închisoare

Tânărul a ajuns pentru prima oară în Canada în 2021, folosind un permis de studii. Apoi, în 2024, după ce autoritățile au observat că nu mai este înscris în nicio instituție de învățământ canadiană, a fost emis un ordin privind îndepărtarea sa de pe teritoriul țării.

Apoi, Zormelo a obținut documente de identitate canadiene, inclusiv un certificat care atesta cetățenia, folosind un nume fals. Aceste documente au fost folosite pentru a obține un pașaport canadian sub numele de Mitchell Leblanc.

Pe parcursul a 15 luni, tânărul a intrat și a ieșit din Canada de 16 ori, folosind pașaportul obținut pe numele fictiv. În aprilie 2026, tânărul a fost arestat după ce a prezentat oficialilor de la Consulatul Statelor Unite un card fals de rezident permanent, care fusese emis pe numele Mitchell Leblanc.