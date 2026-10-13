168 de opere rare expuse la Palatul Cesianu Racoviță din București, în evenimentul de artă al toamnei

Vreți să vedeți opere de artă rare, pentru care se vor „bate” pe 20 octombrie, cei cu dare de mână din România și nu numai, la „Licitația de Toamnă” a celei mai mari case de profil din țară? Ei bine, aveți ocazia până la data licitației să le admirați la Palatul Cesianu-Racoviță din București. Este vorba de 168 de picturi și sculpturi purtând semnături celebre.

Horia Roman Patapievici a „tradus” pentru toată lumea capodoperele din expoziție Foto: Adrian Popescu

Care este programul expoziției de la Palatul Cesianu-Racoviță

Expoziția operelor care vor fi licitate poate fi vizitată până luni, 19 octombrie, între orele 10:00 și 20:00 și marți, 20 octombrie între orele 10:00 și 19:00 la Palatul Cesianu-Racoviță din București. Alături de alți iubitori de artă, reporterul Click! a vizitat expoziția iar ghidul ne-a fost Horia Roman Patapievici, președintele Artmark, organizatorul licitației.

„Garofițele” lui Ștefan Luchian, evaluată de experți până la 80.000 de euro. Foto: artmark.ro Foto: artmark.ro

Care sunt cele mai importante lucrări din expoziție

Printre cele mai importante lucrări care vor fi licitate și poate fi admirată până pe 20 octombrie de iubitorii de artă se numără o lucrare semnată de Samuel Mützner, realizată în timpul călătoriei sale în Japonia.

„Pictura surprinde fascinația artistului pentru universul nipon. Datată 1914, compoziția este o apariție rară, consemnată în cele mai importante expoziții ale vremii, și este pentru prima dată după mulți ani într-o apariție publică”, a povestit Horia Roman Patapievici publicului strâns în jurul său. Pătimaș și gesticulând cu fervoare, el s-a rotit timp de câteva ore în jurul încăperii în care erau ținute cele mai importante picturi. A povestit despre ”Veneția” lui Nicolae Dărăscu sau „Garofițele” lui Ștefan Luchian, „o lucrare rară în ulei”, cum a descris-o omul de cultură, a vorbit seducător despre delicata acuarelă ”Albăstrele”, a lui Gheorghe Petrașcu și ale sale naturi statice.

„Bretonă”, opera lui Tonitza este una dintre cele mai scumpe lucrări, evaluată la 80.000 de euro Foto: artmark.ro

Expoziția? Nu știi la ce să uiți mai întâi, ce să admiri mai mult, iar când îți vorbește despre pictură Patapievici totul pare atât de ușor, frivol de banal. De parcă ai știi și tu ce se ascunde în spatele lucrării „Bretonă” a lui Nicolae Tonitza sau ce a gândit Octav Băncilă când a realizat „La ghicitoare”. „O compoziție care aduce în atenția universului pictural al artistului și interesul său pentru observare a psihologiei umane”, a explicat Patapievici gesticulând expresiv.

La licitație vor fi scoase și mai multe opere ale lui Nicolae Grigorescu, cotate între 50.000 și 70.000 de euro, iar iubitorii de artă le pot admira la Palatul Cesianu-Racoviță. Când Horia Roman Patapievici îți vorbește despre ele, totul din fața ta capătă sens și nu mai este complicat.

„Licitația de toamnă” a Casei Artmark nu înseamnă doar pictură ci și sculptură. Conform catalogului expoziției, iubitorii acestui tip de artă au la dispoziție o selecție consistentă de opere ale unor nume celebre: Oscar Han, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea sau Borgo Prund.