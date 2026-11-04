Monica Davidescu și Aurelian Temișan au vrut să adopte o fetiță din Senegal. Ce i-a împiedicat

Monica Davidescu și Aurelian Temișan au făcut dezvăluiri emoționante despre un capitol mai puțin cunoscut din povestea lor de iubire. Înainte ca actrița să rămână însărcinată cu fiica lor, Dora, cei doi artiști s-au gândit serios să adopte un copil. Mai mult, aveau deja în vedere o fetiță din Senegal și începuseră demersurile pentru a o putea aduce în familia lor.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan Foto: Arhivă

Planurile nu s-au concretizat însă din cauza unei condiții legale legate de durata căsniciei. Cei doi erau căsătoriți de numai trei ani și jumătate, iar pentru a putea continua procedura trebuiau să împlinească cinci ani de la căsătorie. Între timp, viața le-a pregătit o altă surpriză: Monica Davidescu a aflat că va deveni mamă.

Aurelian Temișan a povestit cum au început demersurile pentru adopție

Monica Davidescu a fost invitată în emisiunea „Furnicuțele”, unde a vorbit despre momente importante din viața sa. Apariția ei a fost completată de o surpriză: soțul său, Aurelian Temișan, a venit în platou și a făcut dezvăluiri despre experiențele prin care au trecut împreună.

Artistul a povestit că, înainte ca soția lui să rămână însărcinată, amândoi își doreau să adopte o fetiță. Cei doi se orientaseră către Senegal și făcuseră deja pași importanți pentru ca dorința lor să devină realitate. Dosarul le fusese aprobat, însă au primit vestea că nu puteau merge mai departe din cauza vechimii căsniciei.

Aurelian Temișan a explicat că autoritățile le-au comunicat că trebuiau să aibă cel puțin cinci ani de căsătorie, în timp ce ei aveau doar trei ani și jumătate. Artistul a povestit și cât de mult îl atrăsese ideea de a adopta o fetiță.

„Mi se pusese pata pe o mulatră. Vorbisem în Senegal, ne-au aprobat dosarul. Dar ne-au spus: Singura problemă este că aveți 3 ani jumătate de la căsătorie și ar trebui să aveți minim 5. Așa e legea la noi. Și în acel an și jumătate s-a întâmplat și a rămas Monica însărcinată”, a declarat Aurelian Temișan în emisiunea „Furnicuțele”.

Astfel, perioada în care cei doi ar fi trebuit să aștepte pentru a îndeplini condiția legală a coincis cu o schimbare importantă în viața lor. Monica Davidescu a rămas însărcinată, iar planul adopției nu a mai fost dus la capăt.

Actrița a privit întâmplarea cu emoție și a spus că lucrurile s-au așezat așa cum trebuia. „Dumnezeu așază lucrurile mult mai bine decât ne gândim noi”, a completat Monica Davidescu.