Primul rucsac din istorie are 5.300 de ani. Ce legătură are „Omul Ghețurilor” Ötzi cu accesoriul folosit astăzi de milioane de oameni

De la un cadru rudimentar din lemn, descoperit în Alpi și asociat cu celebra mumie Ötzi, până la modelele moderne cu fermoare, nailon și cadre din aluminiu, rucsacul a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Deși oamenii au găsit soluții pentru a transporta obiecte pe spate încă din preistorie, forma apropiată de cea actuală a apărut abia în urmă cu aproximativ 150 de ani.

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Astăzi îl folosim la școală, la serviciu, în drumeții sau în călătorii, fără să ne gândim prea mult la istoria lui. Rucsacul este unul dintre obiectele care au devenit indispensabile în viața de zi cu zi, însă originile sale sunt mult mai vechi decât am putea crede.

Primele dispozitive destinate transportului greutăților pe spate datează din vremuri îndepărtate, când oamenii aveau nevoie să-și ducă uneltele și proviziile dintr-un loc în altul. De-a lungul timpului, soluțiile au devenit tot mai ingenioase, iar un obiect descoperit în Alpi demonstrează că un precursor al rucsacului exista deja în urmă cu aproximativ 5.300 de ani.

Rucsacul lui Ötzi, dovada unei invenții vechi de peste cinci milenii

Una dintre cele mai vechi dovezi ale folosirii unui dispozitiv asemănător rucsacului a fost descoperită în Alpi, în apropierea graniței dintre Austria și Italia. Obiectul, datat în jurul anului 3300 î.Hr., este asociat cu Ötzi, celebra mumie supranumită „Omul Ghețurilor”.

Sistemul de transport era mult mai simplu decât rucsacurile de astăzi. Acesta avea la bază două scânduri înguste de lemn și o prăjină de alun, care formau un cadru menit să susțină încărcătura purtată în spate.

Ötzi a fost descoperit în 1991, într-un ghețar din Alpi, iar obiectele găsite alături de trupul său au oferit cercetătorilor informații importante despre viața oamenilor din Epoca Cuprului.

Rucsacul atribuit acestuia este păstrat la Muzeul de Arheologie din Tirolul de Sud, în orașul italian Bolzano, unde se află și mumia. De-a lungul timpului, artefactul a fost prezentat și în expoziții organizate în alte muzee.

Chiar dacă dispozitivul lui Ötzi poate fi considerat un strămoș îndepărtat al rucsacului, modelul pe care îl recunoaștem astăzi a apărut mult mai târziu.

Cum a contribuit Războiul Civil American la apariția rucsacului modern

Un moment important în evoluția rucsacului s-a produs spre finalul Războiului Civil American, desfășurat între 1861 și 1865.

În 1865, Henry Clay Merriam a condus un regiment de trupe aboliționiste în timpul atacului asupra Fort Blakely, o fortificație confederată din Alabama. Pentru curajul demonstrat în această bătălie, una dintre ultimele confruntări importante ale războiului, a primit Medalia de Onoare.

Experiența militară i-a oferit și o idee care avea să contribuie la schimbarea modului în care soldații își transportau echipamentul. Merriam observase cât de incomod era să poarte simultan un rucsac simplu din pânză, fără structură internă de susținere, și o geantă de umăr în care își ținea rațiile alimentare.

Soluția imaginată de el era un rucsac de formă dreptunghiulară, tot din pânză, dar cu un sistem de susținere mai bine organizat. Compartimentele permiteau transportul unor obiecte precum șosete, un litru de apă, o trusă de bărbierit și un pachet de cărți de joc. La bază exista și un spațiu separat pentru provizii.

Un detaliu ingenios era reprezentat de bretelele metalice, care formau cadrul rucsacului și puteau fi folosite inclusiv drept stâlpi pentru cort atunci când soldații se opreau peste noapte.

În brevetul obținut în 1878, Merriam explica faptul că invenția sa urmărea să reducă povara transportului prin distribuirea mai uniformă a greutății și prin limitarea numărului de curele și elemente de prindere care incomodau corpul.

De la rucsacul pentru canoe la modelele folosite de exploratori

Îmbunătățirile nu s-au oprit aici. În 1882, Camille Poirier, proprietarul unui magazin de încălțăminte din Duluth, Minnesota, a dezvoltat un model din pânză care permitea transportarea unei canoe și a bagajelor în același timp.

Ideea era potrivită pentru regiunea cunoscută drept ținutul celor 10.000 de lacuri, unde deplasările pe apă făceau parte din activitățile obișnuite. Poirier a adăugat chiar și o curea specială pentru susținerea unei umbrele, astfel încât drumeții să se poată proteja de soare.

Modelul său, cunoscut sub numele de rucsacul Poirier sau Duluth, a devenit apreciat pentru rezistență și utilitate, iar producția acestuia continuă și în prezent.

Un alt pas important a fost făcut în 1909, când norvegianul Ole F. Bergan a introdus un cadru metalic curbat, menit să îmbunătățească susținerea rucsacului. Modelele sale au fost adoptate de armata norvegiană și au ajuns inclusiv în echipamentul exploratorului Roald Amundsen, care a luat un astfel de rucsac într-o expediție la Polul Sud.

În 1922, Lloyd F. Nelson a venit cu o altă idee inspirată din experiențele sale din Alaska. După ce a observat sistemele de transport folosite de comunitățile inuite pe care le-a întâlnit în timpul drumețiilor, a creat modelul „Trapper Nelson”.

Acesta era alcătuit dintr-o geantă de pânză și un cadru de lemn detașabil, fixat cu ajutorul unor știfturi de oțel. Construcția oferea mai multă stabilitate și putea fi adaptată în funcție de nevoile celui care o folosea.

Anii 1930 au adus rucsacul apropiat de cel pe care îl folosim astăzi

Transformarea decisivă a venit în anii 1930, când alpinistul Gerry Cunningham a introdus compartimente prevăzute cu fermoar. Modificarea permitea accesul mai rapid la echipament, un avantaj important pentru cei care practicau escalada și aveau nevoie să-și organizeze eficient lucrurile.

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Mai târziu, în 1967, Cunningham a început să producă rucsacuri din nailon, un material care a contribuit la obținerea unor modele mai ușoare.

Tot în 1967 a apărut și compania JanSport, fondată de Murray McCory împreună cu Jan Lewis, prietena sa. Produsele realizate de companie foloseau nailon și cadre ușoare din aluminiu, combinație care a ajutat la popularizarea rucsacurilor în rândul publicului larg.

Inițial asociate mai ales cu schiul, alpinismul și drumețiile, aceste modele au început să fie apreciate și de studenți. În Seattle, unde ploile sunt frecvente, rucsacurile reprezentau o soluție practică pentru transportul cărților și protejarea lor în timpul deplasărilor.

Cadrele mai ușoare și materialele moderne au schimbat astfel destinația produsului. Rucsacul nu mai era doar un echipament pentru exploratori sau militari, ci devenea un accesoriu util pentru școală, călătorii și activitățile cotidiene.

De ce rucsacul a rămas indispensabil și în prezent

De la structura rudimentară din lemn asociată cu Ötzi până la modelele moderne, evoluția rucsacului reflectă o nevoie simplă, dar permanentă: transportarea obiectelor într-un mod cât mai comod și eficient.

Designul continuă să se schimbe. Materialele reciclate, compartimentele specializate și porturile USB pentru încărcarea dispozitivelor electronice sunt doar câteva dintre caracteristicile întâlnite la modelele actuale.

Cu toate acestea, principiul de bază a rămas același timp de mii de ani. Rucsacul trebuie să permită transportarea lucrurilor, distribuind cât mai bine greutatea și lăsând mâinile libere.

Potrivit cifrei menționate în articolul-sursă, aproximativ 450 de milioane de rucsacuri sunt comercializate anual la nivel mondial. Popularitatea lor arată cât de mult s-a adaptat această invenție veche la nevoile omului modern.