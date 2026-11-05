 Cum arată cel mai izolat pub din Marea Britanie. Oaspeții au rămas blocați aici zile întregi din cauza zăpezii
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VideoCum arată cel mai izolat pub din Marea Britanie. Oaspeții au rămas blocați aici zile întregi din cauza zăpezii

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Aflat în inima regiunii Yorkshire, departe de agitația orașelor, Tan Hill Inn este cunoscut drept cel mai înalt pub din Marea Britanie și unul dintre cele mai izolate locuri de acest fel din țară. 

Un bar departe de agitația urbană
Un bar departe de agitația urbană Foto: Captură video Youtube

Pentru a ajunge aici, vizitatorii trebuie să străbată zeci de kilometri prin peisaje sălbatice, iar cele mai apropiate localități se află la aproximativ 45 de minute distanță.

Cel mai singuratic pub din Marea Britanie

La prima vedere, așa cum l-a prezentat vloggerul Harrison Webb, pubul pare desprins dintr-o altă epocă. În jurul său nu se văd decât dealuri întinse și turme de oi, iar majoritatea clienților sunt turiști aflați în drumeții, motocicliști sau persoane care aleg să petreacă noaptea în zonă.

Deși este izolat de lume, Tan Hill Inn a devenit de-a lungul anilor o atracție turistică apreciată datorită aparițiilor în reclame și emisiuni de televiziune.

Pubul a fost folosit într-o celebră campanie de Crăciun realizată de Waitrose în 2017, dar și într-o reclamă Vodafone din anii '90. De asemenea, locul este familiar fanilor emisiunii „Top Gear”, care l-au văzut de mai multe ori pe micul ecran.

Pubul unde clienții au rămas blocați de viscol

Faima localului este legată și de un episod devenit celebru în presa britanică. În urmă cu câțiva ani, mai mulți clienți au rămas blocați aici timp de trei zile după o furtună de zăpadă care a făcut imposibilă părăsirea zonei.

„A existat o poveste celebră despre oameni care au rămas înzăpeziți aici timp de trei zile și au fost nevoiți să stea în pub. Nu știu voi, dar pentru mine sună ca un vis”, glumește vlogerul.

Pe lângă restaurant și cazare, pubul găzduiește frecvent concerte și evenimente muzicale. Potrivit acestuia, aici ar fi concertat de-a lungul timpului artiști cunoscuți, iar localul dispune de un spațiu special amenajat pentru spectacole 

.„Muzica live se întâmplă foarte des aici. Au o scenă și un spațiu mai mare într-un hambar din apropiere”, explică acesta.

O experiență autentică în mijlocul naturii

Tan Hill Inn dispune de 12 camere pentru turiști, dar și de unități de cazare de tip „pod”, destinate celor care caută o experiență mai apropiată de natură. Camerele combină elemente tradiționale cu facilități moderne, oferind priveliști impresionante asupra dealurilor din Yorkshire.

„Priveliștea este minunată”, spune vloggerul în timpul prezentării camerei în care urmează să petreacă noaptea. Deși apreciază confortul și atmosfera, acesta observă și câteva neajunsuri, inclusiv prezența numeroaselor muște din zonă.

„Am văzut mai multe muște decât oameni”, afirmă el la un moment dat, repetând observația și mai târziu, în timpul cinei.

Mâncare tradițională și porții consistente

Experiența este completată de preparatele specifice bucătăriei britanice. Printre felurile servite se numără un burger cu bacon și cârnați, plăcintă cu carne și bere, dar și un Yorkshire pudding cu carne de vită și legume.

Despre burgerul comandat, Harrison spune că este „literalmente un burger cu cârnați și bacon, cu sos sweet chili”, însă concluzia este una pozitivă: „Totuși, își face treaba.”

Și plăcinta cu carne l-a impresionat. După prima îmbucătură, reacția sa a fost imediată: „Este foarte fierbinte, dar este foarte, foarte bună”.

În ciuda izolării sale și a vremii capricioase, Tan Hill Inn continuă să atragă turiști dornici de experiențe diferite. Fie că vin pentru peisaje, pentru poveștile cu fantome care înconjoară locul, pentru muzică live sau pur și simplu pentru o bere într-unul dintre cele mai retrase puburi din Marea Britanie, vizitatorii găsesc aici o experiență pe care cu greu o pot întâlni în viață.

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