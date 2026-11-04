Cum își păstrează islandezii căldura în timpul nopților geroase. Trucul simplu care te ajută să dormi bine iarna, fără să dai caloriferul mai tare

Iarna, temperaturile scăzute pot transforma somnul într-o adevărată provocare, mai ales atunci când vrei să reduci consumul de energie. În Islanda, confortul din timpul nopții nu depinde doar de încălzirea locuinței, ci și de modul în care sunt alese și aranjate așternuturile. Unul dintre secrete este folosirea mai multor straturi de pături, care ajută la păstrarea căldurii corpului.

Trucul simplu care te ajută să dormi bine iarna, fără să dai caloriferul mai tare Foto: arhiva

Când afară este ger, menținerea unei temperaturi confortabile în dormitor poate deveni costisitoare. Totuși, există câteva obiceiuri inspirate din țările nordice care pot face nopțile reci mai ușor de suportat. Islandezii acordă atenție materialelor din care sunt realizate pilote și pături, dar și felului în care acestea sunt așezate pe pat.

Printre soluțiile menționate se numără folosirea pufului de eider, un material natural apreciat pentru capacitatea sa de izolare termică, dar și suprapunerea mai multor pături subțiri. Metoda poate fi adaptată cu ușurință și în locuințele din România.

Puful de eider, materialul natural folosit pentru izolarea termică a patului

Unul dintre materialele cunoscute în Islanda pentru proprietățile sale izolatoare este puful de eider, numit în limba locală „ædardúnn”. Acesta provine de la rața eider și este colectat manual din cuiburi după ce puii părăsesc zona.

Puful este foarte ușor, dar are o capacitate remarcabilă de a reține aerul, contribuind astfel la păstrarea căldurii. Din acest motiv, este folosit la realizarea unor pilote apreciate pentru confortul oferit în perioadele reci.

Materialul este însă o variantă specială, nu singura soluție pentru un pat călduros. Alegerea unor așternuturi potrivite și combinarea lor în mai multe straturi pot contribui la un confort termic mai bun, fără investiții majore.

De ce sunt utile mai multe pături subțiri în locul uneia foarte groase

Un obicei simplu, care poate fi pus în practică în orice locuință, este folosirea mai multor straturi de materiale textile. În loc să te bazezi exclusiv pe o pilotă foarte groasă, poți adăuga o pătură sau o cuvertură suplimentară.

Aerul prins între aceste straturi funcționează ca un izolator și limitează pierderea căldurii. Astfel, corpul își poate păstra mai bine temperatura pe parcursul nopții.

Poți începe cu o pilotă obișnuită, peste care să așezi o pătură suplimentară. Dacă simți frecvent frig la picioare, o altă pătură poate fi pusă în partea de jos a patului, pentru a izola mai bine zona respectivă.

Este important ca așternuturile să fie confortabile și să nu devină excesiv de grele. Scopul este să păstrezi căldura, nu să creezi o senzație de apăsare în timpul somnului.

Băile geotermale, un ritual de relaxare înainte de culcare

În Islanda, pregătirea pentru somn poate include și momente de relaxare în piscinele geotermale, cunoscute sub numele de „pottur”. Apa din aceste bazine are, de regulă, temperaturi cuprinse între 38 și 42 de grade Celsius.

O baie caldă poate contribui la relaxarea musculaturii și la crearea unei stări de confort înainte de culcare. Este un obicei asociat stilului de viață islandez, într-o țară în care energia geotermală are un rol important.

Un alt detaliu care contează este întunericul din dormitor. Perdelele opace pot limita pătrunderea luminii exterioare și pot ajuta la crearea unui mediu potrivit pentru odihnă.

Programul de somn și confortul din dormitor contează la fel de mult

Pe lângă alegerea așternuturilor, menținerea unui program regulat de somn poate contribui la o odihnă mai bună. Orele constante de culcare și trezire ajută la stabilizarea rutinei zilnice.

Există și aplicații care monitorizează somnul și oferă informații despre durata sau etapele acestuia. Aceste instrumente pot fi utile pentru cei care vor să-și observe obiceiurile, fără să înlocuiască însă recomandările medicale atunci când apar probleme persistente de somn.