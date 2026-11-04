 Situația de la Praid se repetă în Bihor? Mina Băița aproape de inundare, Crișul Negru în pericol
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Situația de la Praid se repetă în Bihor? Mina Băița aproape de inundare, Crișul Negru în pericol

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După catastrofa ecologică petrecută în mai 2025, după inundarea Minei Praid din Harghita, o nouă instalație subterană, este în pericol. Este vorba de Mina Băița din Bihor care riscă să se inunde, iar dacă apa acumulată în galerii ar ieși la suprafață, ar putea polua râul Băița și, mai departe, Crișul Negru. Situația este atât de gravă încât miercuri, prefectul de Bihor, Emilian Pavel a cerut declanșarea situației de urgență în zonă.

Mina Băița inundată
Mina Băița este în pericol, după ce muncitorii au abandonat-o. Foto: alesdonline.ro Foto: alesdonline.ro

Ce se întâmplă la Mina Băița 

Băița SA, companie deținută integral de statul român prin Ministerul Economiei, este titulara licenței de exploatare a zăcământului de dolomit  Băița-Bihor, prelungită în 2024 pentru cinci ani. În baza unei asocieri cu Băița SA, firma privată Vast Băița Plai SA extrăgea din subteran minereu polimetalic, din care obținea concentrat de cupru, potrivit rapoartelor de producție ale grupului Vast Resources.  

Deși firma privată Vast Băița Plai nu mai extrăgea minereu de aproximativ 20 de luni, minerii angajați au continuat să scoată apa din subteran. Acum, firma este în insolvență și a disponibilizat oamenii. Marți, pomparea s-a oprit iar situația a devenit gravă. Compania care administrează zăcământul nu mai are bani iar prefectul Emilian Pavel a anunțat că singura soluție este un ajutor de urgență de la Guvernul Luca Niculescu.  

„S-a oprit (n.r. - pomparea). Am fost informat de către instituțiile statului, și pe partea de securitate națională, că s-a oprit de tot. Ieri după-masă am reușit să-i conving să meargă din nou în mină și au pompat până la ora 23”, a avertizat prefectul Pavel citat de ebihoreanul.ro

Pericolele inundării Minei Băița

„Primul pericol este inundarea camerei pompelor. Dacă se ajunge să se inunde, se distrug echipamentele, respectiv nu mai putem folosi pompele existente. Estimarea minerilor din zonă este că acest lucru se întâmplă după 48 de ore de la oprirea completă a pompării”, a precizat pentru sursa citată reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Întreruperea pompării apei la Mina Băița ar putea avea, însă, consecințe și mai grave. Dacă apa s-ar acumula în galerii și ar refula, ar putea ajunge în râul Băița și, mai departe, în Crișul Negru, poluând cele două cursuri de apă, avertizează specialiștii consultați de prefect.

Inundarea Minei de la Praid 

Situația amintește de criza de la Praid, începută în mai 2025 cu inundarea minei din zonă și nerezolvată nici acum. Mina de sare din zonă, atât partea în exploatare cât și zona turistică au fost inundate până la nivelul râului Corund. Evenimentul a fost cauzat de creșterea debitului râului în urma ploilor din mai 2025, fapt care a făcut ca măsurile existente de combatere a infiltrațiilor apelor de suprafață în salină să fie insuficiente.   

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