România vs. Republica Moldova: unde mănânci mai bine și mai ieftin? Testul celor 11 preparate

O călătorie în Republica Moldova s-a transformat într-o adevărată incursiune gastronomică pentru doi turiști români, care au mărturisit că le era dor atât de țară, cât și de preparatele tradiționale moldovenești.

România vs. Republica Moldova Foto: Captură video/Youtube

Ajunși la Chișinău după o călătorie de aproximativ 14 ore cu trenul, cei doi au povestit că drumul nu a fost lipsit de provocări.

Opriri la localuri cu specific moldovenesc

Vlogerii de călătorie „De-ale gurii”, ajunși în Chișinău, au ales să se oprească la un local cu specific tradițional. Printre preparatele comandate s-au numărat supa de varză cu carne, fasolea cu cârnați și castraveții murați, iar impresiile au fost cât se poate de pozitive. Aceștia au declarat că sunt mari admiratori ai bucătăriei moldovenești și că abia așteptau să se bucure din nou de preparatele locale.

Pe lista preferințelor s-a aflat și tochitura moldovenească, însă preparatul nu era disponibil în localul ales.

La capitolul desert, atenția le-a fost atrasă de celebra „babă neagră”, unul dintre cele mai cunoscute preparate tradiționale din Republica Moldova. Deși culoarea închisă ar putea sugera prezența ciocolatei, desertul este preparat din ingrediente simple, precum făină, ouă, lapte, zahăr, ulei, bicarbonat și puțin alcool.

Aspectul său specific și textura plină de pori sunt obținute printr-un proces special de coacere și prin reacțiile care au loc în timpul preparării aluatului.

Cei doi au degustat și „Căciula lui Guguță”, un alt desert emblematic al bucătăriei moldovenești, inspirat de celebrul personaj creat de scriitorul Spiridon Vangheli.

„Chiar ne era dor de mâncarea moldovenească. Ne place foarte mult”, au mărturisit vloggerii.

Restaurant popular din Chișinău, luat cu asalt de clienți

Ajunși la unul dintre restaurantele apreciate din Chișinău, cei doi turiști români au avut parte de o surpriză încă de la intrare. Majoritatea meselor erau deja rezervate, iar personalul le-a explicat că locurile trebuie, de regulă, rezervate din timp.

Cu toate acestea, au reușit să găsească o masă și s-au confruntat imediat cu o nouă provocare: alegerea preparatelor dintr-un meniu extrem de variat.

Vloggerii au remarcat că prețurile erau considerabil mai ridicate decât în localul vizitat anterior. De exemplu, o ciorbă de burtă costa 150 de lei moldovenești, iar o zeamă de pui 135 de lei moldovenești, aproape dublu față de preparatele similare comandate în ziua precedentă. Și băuturile aveau prețuri mai mari, un ceai ajungând la 140 de lei moldovenești.

Experiența din restaurant a fost însă apreciată nu doar pentru mâncare, ci și pentru atmosferă. Vloggerii „De-ale Gurii” au observat că mesele erau separate prin elemente decorative care ofereau mai multă intimitate clienților.

La masă au fost servite mai multe preparate tradiționale, printre care cartofi copți cu usturoi, mămăligă cu brânză și smântână, precum și clătite umplute cu brânză. Acestea din urmă i-au impresionat prin cantitatea generoasă de umplutură și textura consistentă.

„Mâncarea moldovenească este foarte bună. Nu dezamăgește niciodată”, au concluzionat cei doi după degustarea preparatelor.

La desert au încercat mai multe specialități locale, însă nu toate au fost pe gustul lor. Unul dintre deserturi li s-a părut prea dulce și cu prea multă ciocolată, motiv pentru care au spus că preferă fără ezitare tradiționala „Căciula lui Guguță”, unul dintre cele mai cunoscute deserturi din Republica Moldova.

Chiar dacă nota de plată a fost mai mare decât la alte localuri vizitate, românii au considerat că diferența este justificată de dimensiunea porțiilor. Potrivit acestora, preparatele servite au fost mai consistente și mai sățioase, iar experiența culinară a fost una care le-a confirmat încă o dată aprecierea pentru bucătăria tradițională moldovenească.

La finalul mesei, cei doi au achitat 1.692 de lei moldovenești, echivalentul a aproximativ 84 de euro pentru două persoane. Suma este de peste două ori mai mare decât cea plătită în prima locație în care au luat masa în capitala Republicii Moldova, unde o masă cu trei feluri pentru fiecare a costat în jur de 40 de euro.

„Este mult mai scump decât primul restaurant, practic dublu, însă locul este și mult mai select”, au mărturisit vloggerii, la finalul videoclipului.

Cât costă aceste preparate în România

Raportat la prețurile practicate în restaurantele din România, multe dintre preparatele comandate în Chișinău se încadrează în intervale similare sau ușor mai ridicate în cazul localurilor selecte.

De exemplu, o ciorbă de burtă costă în restaurantele românești între 25 și 40 de lei, o porție de fasole cu cârnați poate ajunge la 35-60 de lei, iar mămăliga cu brânză și smântână se vinde, de regulă, cu 25-45 de lei. În cazul deserturilor tradiționale, prețurile variază între 20 și 35 de lei porția.

Nota de plată de aproximativ 84 de euro achitată de cei doi turiști la restaurantul din Chișinău este comparabilă cu cea pe care ar fi plătit-o într-un restaurant de nivel superior din marile orașe ale României, precum București, Cluj-Napoca sau Brașov.