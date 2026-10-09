 Alertă pe Aeroportul Otopeni. Un avion Wizz Air, cu peste 200 de persoane la bord, a revenit de urgență după decolare
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Alertă pe Aeroportul Otopeni. Un avion Wizz Air, cu peste 200 de persoane la bord, a revenit de urgență după decolare

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Momente tensionate vineri, 9 octombrie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București! Un avion Wizz Air Malta, care efectua o cursă spre Londra, a fost nevoit să revină la sol la scurt timp după decolare, după ce ar fi lovit un stol de păsări. Potrivit informațiilor preliminare, una dintre acestea ar fi ajuns la unul dintre motoarele aeronavei. Din fericire, avionul a aterizat în siguranță, iar echipele de intervenție au fost mobilizate preventiv.

Un avion Wizz Air Malta cu peste 200 de persoane a revenit de urgență la sol
Un avion Wizz Air Malta cu peste 200 de persoane a revenit de urgență la sol Foto: Shutterstock

Aeronava efectua zborul WMT3005, pe ruta București Otopeni – Londra Luton. Avionul a decolat la ora 15:58, însă călătoria a fost întreruptă la scurt timp. După ce ar fi fost semnalată problema, piloții au solicitat permisiunea de a reveni pe aeroportul de plecare.

Controlorii de trafic aerian au aprobat solicitarea, iar echipajul a început manevrele pentru aterizare. Aeronava a revenit la sol în jurul orei 16:19, la aproximativ 21 de minute de la decolare.

Echipaje de intervenție, mobilizate pe Aeroportul Otopeni

Incidentul a determinat mobilizarea echipajelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pregătite să intervină dacă situația ar fi impus măsuri suplimentare. Din fericire, aterizarea s-a desfășurat în siguranță.

Conform informațiilor preliminare, la bord s-ar fi aflat peste 200 de persoane. Numărul exact al pasagerilor și al membrilor echipajului nu a fost precizat oficial în informațiile disponibile. De asemenea, nu există date confirmate privind eventuale persoane rănite sau pasageri care să fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Revenirea aeronavei la aeroportul de plecare a fost o măsură de precauție, în contextul suspiciunii că impactul cu păsările ar fi putut afecta unul dintre motoare. Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie clarificate.

Incident separat la bordul unui avion FlyDubai

Un alt incident aviatic a atras atenția presei internaționale, după ce un avion FlyDubai care efectua o cursă de la Dubai spre Tel Aviv ar fi transmis codul 7500, utilizat în aviație pentru semnalarea unei deturnări.

Potrivit relatărilor apărute în presă, la bord s-ar fi aflat 174 de pasageri, iar în timpul zborului ar fi izbucnit o altercație între cei doi piloți. Unele publicații israeliene au relatat că unul dintre aceștia ar fi încercat să preia controlul aeronavei, în timp ce celălalt ar fi intervenit pentru a împiedica escaladarea conflictului.

De asemenea, au apărut informații potrivit cărora avionul ar fi pierdut brusc altitudine, iar unul dintre piloți ar fi fost rănit. Unele relatări susțin că un pasager ar fi intervenit pentru a ajuta la imobilizarea persoanei implicate.

Circumstanțele exacte ale acestui al doilea incident, inclusiv motivul alertei și desfășurarea altercației, necesită confirmare oficială.

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