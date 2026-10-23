 Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul
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Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul

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Un cutremur s-a produs în România în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie 2026. Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri!
Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri! Foto: arhiva

Activitatea seismică din România a continuat în cursul nopții de joi spre vineri. Un cutremur cu magnitudinea de 4,0 s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, conform datelor oficiale publicate de INFP.

Seismul a fost înregistrat la ora 01:00, ora locală, și a avut loc la o adâncime de 140 de kilometri. Cutremurul s-a produs într-o regiune cunoscută pentru activitatea seismică din România.

Unde s-a produs cutremurul din România, pe 23 octombrie 2026

Potrivit informațiilor publicate de INFP, epicentrul seismului a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe din țară, printre care:

  • 50 de kilometri sud de Focșani;
  • 58 de kilometri sud de Buzău;
  • 64 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe;
  • 73 de kilometri est de Brașov;
  • 86 de kilometri nord-est de Ploiești.

Adâncimea de 140 de kilometri încadrează acest eveniment în categoria cutremurelor intermediare, specifice zonei seismice Vrancea.

Ce magnitudine a avut seismul din această noapte

Cutremurul înregistrat în noaptea de joi spre vineri a avut magnitudinea locală de 4,0, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri. Magnitudinea indică energia eliberată la sursa cutremurului, în timp ce efectele resimțite la suprafață depind și de adâncime, distanța față de epicentru și caracteristicile terenului și ale clădirilor.

Un alt cutremur important a fost înregistrat în Vrancea la începutul săptămânii

Activitatea seismică din această perioadă vine după cutremurul cu magnitudinea de 4,8 înregistrat luni, 19 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor INFP.

Acest seism s-a produs la o adâncime de aproximativ 76,5 kilometri, conform informațiilor publicate de institut.

Zona Vrancea este una dintre cele mai importante regiuni seismice din România, iar aici sunt înregistrate frecvent cutremure la diferite adâncimi.

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