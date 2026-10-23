Sărbătoarea importantă pe 24 octombrie. Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Areta

Nu foarte mulți români sunt familiarizați cu acest sfânt, însă el este o prezență importantă în calendarul religios. Cu ocazia zilei de 24 octombrie, credincioșii ortodocși din țara noastră îl prăznuiesc pe Sfântul Mare Mucenic Areta, care a trăit tocmai în secolul al VI-lea.

Sfântul Mare Mucenic Areta Foto: Wikipedia

Sfântul Mare Mucenic Areta a trăit în secolul al VI-lea, în timpul domniei împăratului roman Iustin. În timpul vieții sale, Areta a fost eparhul cetăţii Nagran, din sudul Arabiei și a dobândit moarte mucenicească în anul 523. Marele Mucenic Areta a murit alături de alți patru mii de creștini atunci când regele Dunan a declarat război cetății.

La momentul decesului, Areta era atât de bătrân încât nici nu mai putea umbla prin cetate, dar tot a făcut tot posibilul pentru a-i încuraja pe oamenii din cetate. Astăzi, el este sărbătorit de creștinii din întreaga lume pe data de 24 octombrie.

Este un sfânt important din calendarul ortodox

Dunan era regele regatului Himyar, în sudul Arabiei, iar în ciuda prezenței semnificative a creștinilor în regiune, el a devenit faimos pentru modul în care a persecutat această comunitate.

În cele din urmă, el a intrat în cetatea Negran, din nordul Yemenului de astăzi, iar odată ce trupele sale au trecut de porțile cetății, au început să jefuiască orice clădire care le cădea în cale.

A avut parte de o moarte violentă

Atunci când a prădat cetatea Negranului, Dunan a ordonat soldaților săi să arunce moaștele Sfântului Episcop Pavel. Mai mult decât atât, el a ordonat ca toți preoții, clericii și monahii creștini, cât și bisericile acestora, să fie arși de vii.

Sfântul Mare Mucenic Areta a murit alături de creștinii din această cetate, în anul 523. La scurt timp după acest moment tragic, regatul etiopian Aksum, un puternic regat creștin din regiune, a invadat Himyarul la cererea împăratului roman Iustin.

Astăzi, Sfântul Mare Mucenic Areta este sărbătorit pe data de 24 octombrie, fiind un nume important în calendarul religios.