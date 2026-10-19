 Temperaturi de până la 25 de grade, la final de octombrie! ANM a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni
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Temperaturi de până la 25 de grade, la final de octombrie! ANM a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni

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Experții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o nouă prognoză pentru următoarele două săptămâni. Iar în ciuda faptului că deja începem să ne apropiem de începutul lunii noiembrie, temperaturile maxime la care ne putem aștepta în perioada următoare pot ajunge chiar și la 25 de grade.

Finalul lui octombrie va fi unul cald
Finalul lui octombrie va fi unul cald Foto: Arhivă

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne apropiem de penultima lună din an, dar temperaturile de la termometru seamănă mai mult cu cele de la începutul verii. Potrivit ANM, în următoarele două săptămâni, pot exista zile în care temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 25 de grade. Însă, după 21 octombrie, vremea va începe să se răcească în toată țara.

Banat

În Banat, în primele trei zile, temperaturile vor crește constant. Pe 19 octombrie, în această zonă se vor înregistra maxime de 18 grade, iar pe 21 octombrie ne putem aștepta chiar și la 24 de grade. Apoi, vremea se va răci semnificativ, iar pe 23 octombrie pot fi maxime de numai 16 grade. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată între 21 și 27 octombrie.

Crișana

În această regiune, temperaturile vor crește până pe 21 octombrie, când se pot înregistra chiar și 25 de grade. Vremea se va răci după acest interval, iar pe 23 octombrie se pot înregistra chiar și 15 grade. Apoi, diferențele termice vor fi minore, iar maximele vor fi cuprinse între 16 și 20 de grade.

Transilvania

În Transilvania, vremea va fi caldă până pe data de 21 octombrie, după care va urma o răcire până pe 23 octombrie. Apoi, temperaturile se vor mai încălzi ușor până pe 28 octombrie, perioadă urmată de o nouă răcire până la finalul lunii. Ne putem aștepta la ploi în primele zile, iar apoi noi precipitații între 22 și 27 octombrie.

Maramureș

Aici, primele zile vor fi calde, dar după 21 octombrie, vremea se va răci brusc. Pe 23 octombrie, maximele pot fi de numai 13 grade, urmate de o perioadă în care valorile din timpul zilei vor fi de 15-19 grade.

Moldova

Vremea va fi relativ caldă până pe 27 octombrie, iar maximele vor fi de aproximativ 19 grade. Apoi, va urma o răcire a vremii, iar, spre finalul lunii, maximele din timpul zilei vor fi de numai 15 grade.

Dobrogea

Vremea se va încălzi treptat iar, pe 21 octombrie pot fi chiar și 20 de grade. Apoi, până pe 27 octombrie, maximele vor fi de aproximativ 19 grade, urmate de o răcire ușoară. La finalul lunii, maximele din Dobrogea vor fi de aproximativ 15 grade.

Muntenia

În această regiune, ne putem aștepta chiar și la 22 de grade pe data de 21 octombrie. Vremea se va răci ușor în zilele următoare, iar spre finalul lunii ne putem aștepta la maxime de 15 grade.

Oltenia

În Oltenia, vremea se va răci semnificativ din 23 octombrie, iar maximele pot fi de numai 16 grade. Apoi, până pe 29 octombrie, media valorilor din timpul zilei poate fi de 18-19 grade, după care va urma o nouă răcire ușoară.

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