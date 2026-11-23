Florin Prunea va apărea pentru prima dată anul acesta la Protevelion. Ne-am întâlnit cu fostul mare portar la filmările de la studioul Kentauros și acesta în mare formă. A dansat-o pe Anisia Gafton de mama focului câteva sârbe și hore.

Florin Prunea e mare dansator, nu doar portar! Acesta a făcut show la filmările pentru Protevelion, unde a fost invitat în premieră alături de alți fotbaliști precum Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac.

Foto: Click!

În pauze, de abia trăgându-și răsuflarea după o horă cu Anisia Gafton, fostul mare portar ne-a acordat un interviu savuros.

Click!: Domnul Prunea, am văzut aici la Protevelion că vă place mult să dansați. De unde ați învățat?

Florin Prunea: Părinții mei sunt din zona Olteniei și voi știți că oltenii sunt buni la sârbe și la hore mai ales. De la ei am învățat, de când eram mic m-au luat la nunți și îmi plăcea să dansez.

Știți foarte bine sunt și foarte multe cântărețe din zona Olteniei și eu sunt un devorator de folclor. Și în prezent mă duc acolo o grămadă nunți și, oriunde mă duc, eu nu stau la masă. Îmi place să joc, îmi place muzica populară de calitate.

Și când merg împreună cu prietenii la petreceri mie îmi place să dansez, îmi place să joc, îmi plac horele mie.

Click!: E primul an la Protevelion?

Florin Prunea: Da, e prima dată aici la filmări la Pro TV. Aici să dansezi cu profesioniștii e mult mai ușor pentru că te iei după ei, practic te trag după ei și prinzi foarte repede mișcarea. Dar la mine aproape în fiecare zi e câte un Protevelion, merg la nunți, la petreceri, unde e joc și voie bună hop și eu!

Click!: Ați făcut planuri de sărbători? Unde mergeți?

Florin Prunea: Cu siguranță de Crăciun mergem în zona Moldovei, la Iași. Și mie și iubitei mele ne e foarte dragă zona aia. De Revelion aș vrea undeva la soare, dar să vedem deocamdată ce zice și doamna. Nu ne-am decis încă. doamna dictează! De sărbători trebuie să facem ca ea!

Florin Prunea și Anisia Gafton, la Protevelion Foto: Click!

„Cei mai mari fani ai mei sunt copiii între 12-20 de ani”

Click!: Cum a fost anul 2026?

Florin Prunea: Anul acesta fanii mei l-au lăsat pe Prunea deoparte, Prunea portarul, și au trecut la celebrul Hanțu. Mașina mea pe care toată lumea a făcut-o ba coteț de găini, ba de gâște a ajuns și ea vedetă. Până acum doi ani. eu nici n-am avut Facebook, eu n-am știu ce înseamnă Facebook, mă distrugea tehnologia asta.

Acum mă bucur când văd că cei mai mari fani ai mei sunt copiii între 12-20 de ani. Nu au ei prea multă treabă cu Prunea, cu fotbalul, dar în schimb mă bucur că mă iau de exemplu pentru că trebuie să avem grijă de ei, să fie cuminți, să meargă la școală. Eu prin intermediul postărilor și când intru în contact cu ei, le zic să-și asculte părinții, să meargă la școală, să facă sport.

Florin Prunea și iubita, Lăcrămioara Ursu Foto: Instagram

Cine este iubita fostului portar?

Actuala parteneră de viață a lui Florin Prunea este Lăcrămioara Ursu, despre care se spune că l-a cunoscut în perioada în care fostul portar activa la Iași.

Ea a condus clubul Politehnica Iași între 2012 și 2017 și a avut ulterior o funcție de conducere la FC Dinamo București în perioada 2019–2020. De asemenea, a fost consilier județean în cadrul Consiliul Județean Iași până în 2024.