8 cauze posibile ale unui test de sarcină fals pozitiv

Respectarea instrucțiunilor din prospectul testului îți oferă cele mai mari șanse de a obține un rezultat corect.

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1. Utilizarea incorectă a testului

Folosirea incorectă a unui test de sarcină reprezintă cea mai frecventă cauză a unui rezultat fals pozitiv. Rata de precizie de 99% a testelor de sarcină efectuate acasă se bazează pe testări efectuate în laborator. Atunci când efectuezi testul acasă, pot apărea erori.

2. Un avort spontan sau un avort provocat recent

După un avort spontan sau un avort provocat, nivelul hormonului gonadotropinei corionice umane (hCG) din urină poate rămâne suficient de ridicat pentru ca testul să indice prezența unei sarcini. Organismul tău produce hormonul hCG în primele etape ale sarcinii. Poate dura între 7 și 60 de zile până când nivelul acestuia din sânge revine la zero.

Un „avort spontan incomplet” înseamnă că o parte din țesutul de sarcină a rămas în uter. Această situație poate determina, de asemenea, menținerea unor niveluri crescute de hCG și obținerea unui rezultat fals pozitiv.

Este important ca întregul țesut de sarcină rămas în uter să fie eliminat sau îndepărtat printr-o intervenție medicală, dacă este necesar. Adresează-te cât mai repede unui medic obstetrician-ginecolog dacă prezinți simptome precum:

Crampe abdominale;

Eliminarea bruscă a unei cantități de lichid vaginal;

Sângerări vaginale ușoare sau abundente;

Eliminarea unor fragmente de țesut prin vagin.

3. Medicamentele

Medicamentele utilizate în tratamentele pentru fertilitate care conțin hCG pot determina rezultate fals pozitive ale testelor de sarcină.

Antidepresivele, în special inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), ar putea determina, de asemenea, rezultate fals pozitive ale testelor de sarcină. Totuși, sunt necesare mai multe studii pentru a confirma această asociere.

4. Anumite afecțiuni medicale

Deși este mai puțin frecvent, anumite afecțiuni medicale pot determina prezența hormonului hCG în urină sau sânge, chiar dacă nu ești însărcinată.

Printre acestea se numără:

Anumite tipuri de cancer: mielomul multiplu (o formă de cancer al sângelui), cancerul gastric, pulmonar, hepatic, vezical, mamar, colorectal, pancreatic și uterin.

Anticorpii heterofili: anticorpi produși în urma expunerii la anumite produse de origine animală, care pot interfera cu unele teste de laborator.

Deficitul de imunoglobulină A (IgA): niveluri scăzute sau absența acestui tip de anticorp.

Factorii reumatoizi: proteine produse de sistemul tău imunitar, care pot reacționa împotriva propriilor țesuturi sănătoase.

Perimenopauza (perioada de tranziție către menopauză) și menopauza pot determina, de asemenea, rezultate fals pozitive ale testelor de sarcină, din cauza modificărilor hormonale.

5. Așa numitele „linii de evaporare”

O greșeală frecventă este să aștepți prea mult înainte de a citi rezultatul testului. În general, ar trebui să interpretezi rezultatul în primele 10 minute de la efectuarea testului, respectând intervalul indicat de producător.

În cazul unui test pozitiv, o linie de pe banda de testare își schimbă culoarea pentru a indica prezența unei sarcini. Totuși, dacă lași testul prea mult timp înainte de a-l interpreta, poate apărea o așa-numită „linie de evaporare”.

Pentru a evita această confuzie, poți utiliza teste de sarcină digitale, care afișează rezultatul sub formă de cuvinte, precum „Însărcinată” sau „Nu ești însărcinată”.

6. Sarcina biochimică

Dacă ai avut o sarcină biochimică, organismul tău poate să fi produs suficient hCG pentru ca testul să fie pozitiv, chiar dacă sarcina nu mai evoluează.

Sarcina biochimică reprezintă o pierdere de sarcină într-un stadiu foarte timpuriu.

Se estimează că pierderile precoce de sarcină, inclusiv sarcinile biochimice, afectează aproximativ 15–20% dintre concepții.

7. Sarcina extrauterină

O sarcină extrauterină (ectopică) apare atunci când ovulul fecundat se implantează în afara uterului, unde în mod normal ar trebui să se dezvolte sarcina.

Aceasta reprezintă o urgență medicală care îți poate pune viața în pericol și necesită tratament prompt pentru întreruperea sarcinii.

Sarcinile extrauterine sunt sarcini reale, deși nu sunt viabile. Organismul tău produce hCG indiferent de locul în care se implantează ovulul fecundat. Prin urmare, dacă ai o sarcină extrauterină, este foarte probabil ca testul de sarcină să fie pozitiv.

8. Sarcina molară

Deși este rară, sarcina molară apare atunci când țesutul de sarcină se dezvoltă anormal.

Există două tipuri de sarcină molară: în primul caz, în uter se dezvoltă țesut anormal în locul unui făt, iar în al doilea caz poate exista și țesut fetal, însă dezvoltarea acestuia este anormală. Organismul tău produce niveluri ridicate de hCG, pe care testul de sarcină le poate detecta.

La fel ca sarcinile extrauterine, sarcinile molare sunt sarcini reale. Totuși, ambele tipuri sunt anormale și nu sunt viabile.

Cum funcționează testele de sarcină efectuate acasă?

Aceste teste detectează prezența hormonului hCG în urină. Nivelurile acestui hormon ating un vârf în jurul săptămânii a zecea de sarcină, după care scad și se stabilizează la valori mai reduse pe parcursul sarcinii.

Prima urină de dimineață conține, de obicei, cea mai mare concentrație de hCG. Prin urmare, efectuarea testului imediat după trezire poate contribui la obținerea unui rezultat mai precis.

În general, pentru a efectua corect un test de sarcină acasă, trebuie să urmezi acești pași:

Așază banda de testare sub jetul de urină. Alternativ, poți colecta urina într-un recipient curat, apoi poți introduce banda de testare în acesta.

Așteaptă intervalul indicat pentru efectuarea testului, de obicei aproximativ trei minute.

Citește rezultatul conform instrucțiunilor. Un rezultat pozitiv poate fi indicat prin două linii, un semn „plus” sau un mesaj precum „Însărcinată”.

Citește întotdeauna instrucțiunile care însoțesc testul. Nu utiliza un test după data de expirare și nu interpreta rezultatul după depășirea intervalului specificat în instrucțiuni.

Testele de sarcină pentru uz casnic au, în general, o precizie de aproximativ 99%, însă este important să le utilizezi corect.

Testele de urină sunt, de obicei, cele mai precise la una-două săptămâni după data la care ar fi trebuit să apară menstruația.

Analizele de sânge efectuate într-o unitate medicală pot detecta sarcina mai devreme.

Ce trebuie să faci dacă obții un test de sarcină pozitiv

Dacă obții un rezultat pozitiv la un test de sarcină, cel mai probabil ești însărcinată.

Încearcă să programezi o consultație la medicul obstetrician-ginecolog cât mai curând după obținerea rezultatului pozitiv. Îngrijirea prenatală este importantă pentru a susține dezvoltarea sănătoasă a sarcinii.

Programează o consultație medicală și dacă ai obținut un rezultat despre care crezi că este fals pozitiv. Este posibil să fii însărcinată, chiar dacă tu consideri că nu este cazul.

Medicul obstetrician-ginecolog va încerca să excludă alte cauze posibile ale rezultatului pozitiv, precum un avort spontan recent sau o afecțiune medicală preexistentă.

Sursa: Health.com