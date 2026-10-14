Găluște cu prune la tavă. Rețeta de gomboți reinterpretată

Dacă îți plac gomboții cu prune, dar cauți o metodă mai simplă de preparare, varianta la tavă este soluția ideală.

Găluște cu prune la tavă Foto: arhivă

Inspirată din rețeta tradițională, aceasta păstrează aromele care au făcut celebru desertul, combinând aluatul cu cartofi, prunele coapte și pesmetul rumenit într-o prăjitură delicioasă.

Rețeta de găluște cu prune la tavă

Prepararea găluștelor cu prune la tavă necesită mai puțin timp și efort decât modelarea individuală a fiecărui gomboț. Rezultatul este un desert generos, ideal pentru întreaga familie.

Ingrediente

700 g cartofi făinoși

2 ouă

200 g făină

un praf de sare

700-800 g prune coapte

100 g zahăr

1 linguriță scorțișoară

150 g pesmet

80 g unt

Mod de preparare

Cartofii se spală și se fierb în coajă până devin foarte moi. După ce se răcesc suficient pentru a fi manevrați, se curăță și se pasează fin. Peste piureul obținut se adaugă ouăle, sarea și făina, amestecând până se formează un aluat omogen.

Prunele se spală, se taie în jumătăți și se îndepărtează sâmburii. Se amestecă zahărul cu scorțișoara într-un bol separat.

Într-o tigaie, se topește untul și se rumenește pesmetul până capătă o culoare aurie și o aromă plăcută.

Se unge cu unt o tavă de copt și se întinde uniform jumătate din aluat. Deasupra se așază prunele, cu partea tăiată în sus, apoi se presară amestecul de zahăr și scorțișoară. Restul de aluat se distribuie cât mai uniform peste fructe.

Preparatul se coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius timp de aproximativ 40-45 de minute. După ce se răcește ușor, se presară din abundență pesmetul rumenit și se poate servi simplu sau cu puțin zahăr pudră.

Ce ingrediente să înlocuiești pentru o prăjitură mai dietetică

Dacă îți dorești o versiune mai ușoară a rețetei, poți face câteva modificări simple fără a pierde din gust.

În locul zahărului alb, poți folosi eritritol sau xilitol, reducând astfel aportul caloric. Untul din compoziția pesmetului poate fi înlocuit cu o cantitate mai mică de unt sau cu ulei de cocos. De asemenea, o parte din făina albă poate fi substituită cu făină integrală, care aduce un plus de fibre și oferă o senzație de sațietate mai mare.

Pentru o variantă și mai aromată, poți adăuga mai multă scorțișoară și esență naturală de vanilie, reducând astfel necesitatea unei cantități mari de îndulcitor. Prunele bine coapte sunt suficient de dulci și contribuie la obținerea unui desert echilibrat, gustos și mai prietenos cu silueta.

Găluștele cu prune la tavă reprezintă o reinterpretare modernă a desertului tradițional românesc, păstrând savoarea autentică a gomboților, dar într-o formă mult mai practică și rapidă pentru bucătarii de acasă.