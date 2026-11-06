 3 zodii care dau lovitura între 6 și 15 noiembrie 2026! Norocul le surâde la fiecare pas
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3 zodii care dau lovitura între 6 și 15 noiembrie 2026! Norocul le surâde la fiecare pas

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Se anunță o perioadă formidabilă pentru trei zodii din horoscop. Începând de vineri, 6 noiembrie, și până pe 15 noiembrie 2026, acestea vor avea noroc la tot pasul, însă trebuie să fie atente la micile detalii, la semnele din jurul lor și la felul în care lucrurile se așază în favoarea lor.

Horoscop.
Horoscop. Foto: Pixabay

După o perioadă de retrogradare, atât Mercur, cât și Venus își reiau mersul direct pe 13 noiembrie, iar confuziile încep să dispară. Astfel, lucrurile devin mult mai clare pentru următoarele zodii.

Gemenii ies din rutina cu care s-au obișnuit 

În cazul Gemenilor, este important să își asculte intuiția, deoarece pe 12 noiembrie Nodul Nord din Vărsător formează o opoziție cu Jupiter în Leu. Acest aspect îi îndeamnă să acorde mai multă atenție gândurilor și conversațiilor pe care le poartă. Urmează o perioadă plină de entuziasm, însă nu va fi neapărat una ușoară, deoarece cea mai mare provocare va fi să iasă din zona de confort și să renunțe la rutina cu care s-au obișnuit.

Gemenii sunt încurajați să accepte schimbările, chiar dacă la început acestea par dificile, și să își asculte vocea interioară. De asemenea, este important să fie atenți la vise, la gândurile spontane și la părerile celor din jur. Cu cât vor învăța să aibă mai multă încredere în propria persoană, cu atât vor înțelege că uneori este nevoie să își asume riscuri pentru a ajunge acolo unde își doresc.

Pești pot profita de oportunități care reapar 

În cazul Peștilor, urmează o perioadă în care norocul începe să își facă simțită prezența, însă schimbările nu vor apărea peste noapte. Pe 13 noiembrie, Mercur își reia mersul direct în Scorpion, aducând un nou început și oportunități pe care acești nativi ar trebui să le urmărească cu atenție. Unele șanse din trecut pot reveni în viața lor, oferindu-le ocazia să învețe din experiențele anterioare sau chiar să ia decizii pe care le-au amânat.

În următoarea lună, Peștii ar putea primi propuneri legate de călătorii, bani, iubire și noi începuturi. Unele dintre acestea nu le vor fi deloc străine, însă poate că în trecut nu au avut suficient curaj să le accepte sau au renunțat prea devreme. Astrele îi îndeamnă să își asculte dorințele și să nu se teamă de schimbare. Scorpionul aduce o energie a transformării, iar pentru a profita de această perioadă favorabilă, nativii trebuie să fie pregătiți să facă alegeri importante.

Vărsătorii merită să trăiască viața pe care și-o doresc

Nici Vărsătorii nu sunt ocoliți de noroc în perioada următoare. Pe 13 noiembrie, Venus își reia mersul direct în Balanță, iar acest aspect îi ajută să își clarifice dorințele și să capete mai mult curaj pentru a obține ceea ce își doresc. După o perioadă în care poate au avut îndoieli sau nu au știut în ce direcție să se îndrepte, acești nativi încep să vadă mai limpede ce au de făcut.

Venus va rămâne în Balanță până pe 4 decembrie, ceea ce înseamnă că Vărsătorii au în față o lună plină de oportunități, noroc și începuturi promițătoare. Ulterior, vor continua să lucreze la aceleași obiective și să se confrunte cu situații asemănătoare până la finalul anului. Pentru acești nativi, restul lui 2026 va fi despre propriile dorințe și despre viața pe care aleg să și-o construiască. Astrele îi îndeamnă să aibă încredere în ei și să nu accepte lucruri care nu îi reprezintă cu adevărat, potrivit Your Tango. 

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