Horoscop luni, 27 august. Racii au o zi plină, iar Leii își schimbă atitutindea față de prieteni

Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru luni, 17 august. Racii au o zi plină, iar Leii își schimbă atitutindea față de prieteni. Vezi previziunile complete pentru cele 12 zodii.

Horoscop luni, 17 august 2026

Berbec

Iubire - Vreți să rămână oameni potriviți lângă voi și faceți triere în anturaj. E important să alegeți criterii mai lejere.

Sănătate - Aveți nevoie de timp de reflectare, să ajungeți întâi la claritate interioară și abia ulterior să acționați.

Bani - Dacă ați lăsat să se adune sarcini peste fișa postului, acum stați peste program pentru a le rezolva.

Taur

Iubire - Cei din anturaj apreciază că dați dovadă de inițiativă și propuneți activități mai extravagante. Aventura e sarea și piperul relației.

Sănătate - Neatenția vă poate conduce către medicul de familie. Fiți mai ancorat în prezent.

Bani - Apar șanse din domenii diferite față de cel în care aveți experiență. Rămâneți deschis la noutăți!

Gemeni

Iubire - Vi se oferă susținerea necesară. Nu fiți prea prins să vă plângeți de lipsuri și să nu observați mâna întinsă.

Sănătate - Cumpărați-vă cafeaua preferată, ieșiți să mâncați în oraș. Amuzați-vă și oferiți-vă mici mofturi.

Bani - Nu vă simțiți prețuiți la o valoare corectă. Faceți schimbări, fără să vă uitați în urmă. Meritați să alegeți ceea ce vă aduce respect, echilibru și reala prețuire.

Rac

Iubire - Cei din jur vă apreciază dacă se pot baza pe stabilitatea programului și pe simțul practic.

Sănătate - Verificați sursa substanțelor sau alimentelor pe care le ingerați. Consecințele pot fi neplăcute.

Bani - Vă lăsați intimidați de cei din jur și nu vă apărați punctul de vedere cum ar trebui. Nu uitați că și vocea voastră e importantă.

Leu

Iubire - Circumstanțe exterioare vă cer să vă schimbați atitudinea față de unii prieteni. Reconfigurați așteptările.

Sănătate - Nevoia de independență personală vă face rebel. Sfaturile care au dat rezultate nu trebuie abandonate.

Bani - Vreți să dovediți ce realizați când lucrați singur, dar mai mult vă complicați și stresați inutil.

Fecioara

Iubire - Dorința de a ieși în față vă face să jigniți sau să subminați poziția partenerului. Acționați mai diplomat.

Sănătate - Vitalitatea vă susține. Sunteți și rămâneți plin de energie, indiferent de provocări.

Bani - Doriți să vă comunicați clar interesele, indiferent față de colegi. Fiți pregătit pentru contraatacuri.

Balanța

Iubire - Legătura cu familia vă creşte profitul. Cei dragi vă oferă cadouri materiale şi e bine să fiţi recunoscător.

Sănătate - Fragmentaţi obiectivele în unele mai mici şi uşor de atins. Începeţi cu paşi uşori.

Bani - Treceţi prin restricţii băneşti dar nu e nevoie să deveniţi zgârcit cu fiecare bănuţ.

Scorpion

Iubire - Schimbați-vă atitudinea față de persoanele care vă critică constant! Acceptați că aveți puncte de vedere diferite.

Sănătate - Starea de slăbiciune și dezechilibrul resimțit sunt consecințe ale lipsei adecvate de odihnă. Luați măsuri!

Bani - Dedicați timp pregătirii unei viitoare prezentări și citiți tehnici de a vorbi în fața publicului.

Săgetător

Iubire - Aveți răbdare ca persoana de care sunteți interesat să aibă ea inițiativa. Nu forțați relaționarea.

Sănătate - Sunteți cu mintea împrăștiată, vedeți lucrurile în ceață. Respectați rutina fără să faceți schimbări.

Bani - Nu ieșiți la cumpărături majore. Faceți economii pentru că e o perioadă instabilă financiar.

Capricorn

Iubire - E indicat să staţi retras sau în compania doar a prietenilor foarte intimi care să vă asculte.

Sănătate - Emoţionalul vă joacă feste şi sunteţi mai melancolic. Ocupaţi-vă de activităţi uşoare. Alungați gândurile negre, iar dacă nu puteți singuri, acceptați compania prietenilor.

Bani - Plătiţi taxe şi facturi. Puteţi beneficia de mici facilităţi neprevăzute care să vă surprindă plăcut.

Vărsător

Iubire - Sunteți cel care găsește soluții la problemele celor dragi. Recunoștința lor vă va fi dovedită ulterior.

Sănătate - Aveți un nivel ridicat de energie pentru a susține activitatea de peste zi. Utilizați-o constructiv.

Bani - Sunteți metodic și econom, două aptitudini foarte apreciate de șefi. Discutați deschis soluțiile.

Pești

Iubire - Vă lăsați ghidat de instincte și puteți fi perceput ca agresiv de unele noi cunoștințe.

Sănătate - Nu vă convin regulile impuse de afecțiunile avute. Vă simțiți încorsetat, dar nu e motiv să abandonați.

Bani - Nu cheltuiți doar după prima impresie sau la sfatul primei persoane.