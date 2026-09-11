Horoscop sâmbătă, 12 septembrie. Discuții delicate pentru Gemeni. Ce probleme vor întâmpina Fecioarele

Sâmbătă, 12 septembrie 2026, zodiile vor trece prin momente mai puțin plăcute. Gemeni vor fi puși într-o situație delicată, iar Fecioarele se vor confrunta cu probleme de sănătate.

Horoscopul zilei de sâmbătă, 12 septembrie 2026 Foto: arhiva

Astrele aduc vești importante în acest weekend. Nativii vor trece prin schimbări majore pe plan sentimental și profesional.

Horoscop zilnic, sâmbătă, 12 septembrie 2026

Berbec

Iubire - Vă puneți pe voi pe primul plan. Apucați-vă de un nou hobby sau de o activitate care să vă dezvolte talentele.

Sănătate - Gândiți și analizați prea mult evenimentele. Vă concentrați pe detalii și asta vă poate obosi.

Bani - Lucrați la creșterea nivelului de securitate, la tot ce înseamnă fundație și afaceri domestice.

Taur

Iubire - Acceptați îndrumare de la persoane mai tinere din familie. O replică poate fi răspunsul pe care îl căutați.

Sănătate - Vă încărcați bateriile prin momente de intimitate petrecute cu cei dragi în căminul cald.

Bani - Treceți peste starea de inerție și aveți încredere că vă apropiați de finalizarea sarcinilor cu detalii mai repetitive.

Gemeni

Iubire - Apelați la umor pentru a detensiona discuțiile delicate. Spuneți ce aveți pe suflet, dar atenție la comunicare!

Sănătate - Apelați la soluții mai extreme. Țineți o zi de post sau un regim mai drastic pentru a aprecia altfel hrana.

Bani - Faceți un plan și discutați cu șefii. Prezentați-vă viziunea asupra poziției personale și a recompenselor.

Rac

Iubire - Oferiți libertate partenerului. Să vă păstrați individualitatea și preferințele unice e important.

Sănătate - Aveți unele crize de stomac sau pe sistemul osos. Nu alergați la trusa de pastile, dar controlați dieta.

Bani - Puteți pierde mici obiecte care să vă producă dezamăgire și frustrare. Plus timp pierdut în căutări.

Leu

Iubire - Dacă nu vă simțiți bine cu cineva, luați o pauză de la acea relație o perioadă. Detașarea vă face să gândiți mai limpede.

Sănătate - Sensibilitatea e crescută, la fel impulsivitatea și faceți lucruri care vin la pachet cu suprasolicitare musculară sau alergii.

Bani - Protejați-vă emoțional, pentru a evita situația de a merge la cumpărături ca terapie.

Fecioara

Iubire - Vreți să păreți relaxat și deschis, spuneți Da activităților care vă sperie și vă blochează.

Sănătate - Problemele dentare vă dau ritmul cotidian peste cap. Programați-vă la un consult.

Bani - Asumați-vă doar sarcinile individuale și nu săriți în ajutor colegilor decât în măsura timpului rămas disponibil.

Balanța

Iubire - Învățați să pierdeți locul întâi de o manieră elegantă și să vă bucurați de consolarea oferită de prieteni.

Sănătate - Ce faceți pentru corpul fizic are impact și asupra stării emoționale. Mergeți la un masaj sau ascultați un concert.

Bani - Ascultați de sfatul celor mai experiementați. Nu luați decizii de unul singur sau bazându-vă pe senzații.

Scorpion

Iubire - Ascultați-i pe cei din jur care acum sunt mai obiectivi și vă ghidează către direcția potrivită.

Sănătate - Încercați, dar fără prea mare tragere de inimă, să urmați regulile de viață autoimpuse. Lipsa de pasiune limitează rezultatele.

Bani - E mai important să vă placă ce faceți pentru a avea putere să rezolvați treaba și în momente mai sensibile.

Săgetător

Iubire - Nu mizați pe ajutorul partenerului. Va trebui să faceți față singuri evenimentelor.

Sănătate - Când forțele se epuizează și starea de spirit este la zero, revizuiți-vă programul de lucru!

Bani - Dacă salariul vă este decent și relațiile cu colegii sunt super ok, ar trebui să fiți satisfăcuți.

Capricorn

Iubire - Vă implicați în discuții neașteptate,interesante, care vin cu percepții intuitive și conexiuni noi.

Sănătate - Vă faceți impresii eronate și exagerați importanța unor simptome ca o răgușeală sau o durere de gât.

Bani - Aveți putere de muncă, vă asumați mai multe sarcini simultan. Dar asta nu înseamnă că veți fi dublu remunerați.

Vărsător

Iubire - Nu vă amăgiți singuri. Unele relații nu mai sunt benefice și nu mai trebuie căutate scuze.

Sănătate - Nu vă concentrați îndeajuns sau nu mai aveți încredere în eficiența regimului ales. Nu abandonați părțile esențiale.

Bani - Faceți-vă timp și oferiți sfaturi colegiilor nou veniți. Pentru a scăpa de cicăleală, vă asumaţi să concepeți unele proiecte de renovare.

Pești

Iubire - Vi se cer brusc servicii și e bine să speculați. O mână întinsă acum poate fi folosită ulterior.

Sănătate - Eliberați-vă de sarcinile care vă provoacă disconfort.

Bani - Urmați-vă instinctul legat de atitudinea părtinitoare a unor colegi, dar nu acționați până nu aveți o confirmare.