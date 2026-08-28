 Ingredientele ieftine din bucătărie care refac complet sprâncenele subțiri și înlocuiesc micropigmentarea costisitoare
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Ingredientele ieftine din bucătărie care refac complet sprâncenele subțiri și înlocuiesc micropigmentarea costisitoare

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Sprâncenele au un rol funcțional clar – opresc transpirația să ajungă în ochi și protejează structura osoasă din zona frunții. În același timp, ele încadrează chipul și oferă expresivitate. Atunci când firele de păr încep să cadă sau nu mai cresc, aspectul feței se schimbă radical, iar creionarea zilnică sau micropigmentarea lor devin opțiuni costisitoare și temporare.

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Foto: Magnific

Subțierea sau pierderea completă a firelor de păr din această zonă apare din cauze variate. Pensatul agresiv repetat distruge rădăcina, însă de multe ori problema indică dezechilibre interne.

De ce cad firele din sprâncene

Pierderea densității sprâncenelor indică frecvent afecțiuni dermatologice sau dezechilibre hormonale. Psoriazisul, dermatitele, disfuncțiile tiroidiene și bolile autoimune afectează direct activitatea foliculilor piloși.

De asemenea, lipsa fierului sau a zincului din organism, excesul de vitamina A, tratamentele cu anticoagulante sau medicamentele pentru reducerea colesterolului duc la rărirea vizibilă a firelor de păr.

Uleiurile vegetale hidratează profund 

Înainte de a apela la proceduri cosmetice invazive, stimularea locală a foliculilor cu uleiuri naturale ajută la refacerea firelor slăbite.

Uleiul de cocos. Conține acizi grași care pătrund în firul de păr și previn ruperea acestuia. Se masează o cantitate mică pe sprâncene înainte de culcare, cu mișcări circulare, și se clătește dimineața. Aplicarea de trei ori pe săptămână oferă rezultate vizibile.

Uleiul de măsline și cel de levănțică. Aplicate în mod similar, aceste uleiuri hrănesc pielea uscată din zonă și activează circulația sanguină la nivelul rădăcinii.

Măștile din ceapă, banane crude și aloe vera

Anumite alimente și plante conțin substanțe active care accelerează faza de creștere a părului.

Sucul de ceapă cu miere. Ceapa este bogată în sulf și fier, minerale care oxigenează foliculii piloși. Sucul stors dintr-o ceapă se amestecă cu puțină miere și se aplică pe golurile din sprâncene.

Piureul de banană necoaptă: Bananele crude conțin compuși care stimulează regenerarea tisulară. O banană verde zdrobită și amestecată cu miere se aplică ca o mască pe toată suprafața sprâncenelor.

Gelul de aloe vera cu ulei de cocos: Aloe vera întărește rădăcina firului de păr. Gelul extras dintr-o frunză proaspătă se amestecă cu ulei de cocos și se lasă să se absoarbă în piele, după care zona se curăță cu o dischetă demachiantă.

Produsele cosmetice care distrug sprâncenele

Pentru a permite firelor noi să crească, rutina de îngrijire necesită câteva ajustări simple.

Creioanele de ochi, gelurile de fixare sau produsele cosmetice care conțin alcool și ceară blochează porii și duc la căderea firelor existente.

Dietele severe afectează direct podoaba capilară și sprâncenele. Meniul zilnic trebuie să conțină alimente bogate în vitaminele A, B6, C și E.

Consumul optim de apă menține elasticitatea pielii și sprijină funcționarea normală a foliculilor.

Editor: Raluca Toma

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