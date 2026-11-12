România nu mai sperie pe nimeni: polonezii vin cu fotbaliști fără experiență

Polonia nu pare deloc impresionată în vederea duelului cu România, programat sâmbătă, de la 21.45, adversara „tricolorilor” pregătindu-se să experimenteze în meciul de pe Arena Națională, incluzând în lotul său trei fotbaliști, în vreme ce un altul se află abia la primele apariții.

România va primi vizita Poloniei, în acest weekend Foto: Sportpictures

Din echipa Poloniei nu lipsește „veteranul” Robert Lewandowski (38 de ani), însă printre coechipierii săi se numără nu mai puțin de șapte noutăți, față de meciul din tur, când Polonia a învins pe teren propriu România cu 6-0.

Pe deoparte, adversara „tricolorilor” numără doi goalkeeperi din competiţia internă, Bartłomiej Drągowski (29 de ani) de la Widzew Łódź şi Sławomir Abramowicz (22 de ani) de la Ekstraklasa Jagiellonia Białystok, care își fac loc în detrimentul stranierilor Marcin Bułka (27 de ani), de la saudiții Neom SC şi Kamil Grabara (27 de ani), de la Juventus Torino.

Șase jucători fără meci la naționala Poloniei

Și linia defensivă are o schimbare, apărând Kamil Piątkowski (26 de ani) de la Legia Varşovia, în vreme ce în rândul mijlocașilor se numără Łukasz Poręba (26 de ani), de la SV Elversberg, Bartosz Mazurek (19 ani), angrenat la RB Salzburg, Oskar Kubiak (20 de ani), legitimat la Slavia Praga şi Marcel Reguła (20 de ani), la Zagłębie Lubin - ultimul are două apariţii la prima reprezentativă, iar ceilalţi își așteaptă debutul.

Printre cei mai experimentați se remarcă Lewandowski, cu 170 de meciuri și nu mai puțin de trei goluri contra României luna trecută, precum şi Piotr Zieliński (32 de ani), care are 113 partide și a înscris, de asemenea, împotriva „tricolorilor”. Per total, în lotul coordonat Jan Urban se află şase jucători fără meci la prima reprezentativă şi o listă de 12 care au, fiecare, mai puţin de 10 selecţii.

Reamintim că România va primi vizita Poloniei, sâmbătă, de la 21.45, pe Arena Națională, iar trei zile mai târziu va face deplasarea la Bosnia-Herțegovina, pentru o partidă programată la aceeași oră. Sub comanda lui Gheorghe Hagi (61 de ani), România ocupă ultimul loc în grupa sa, fără vreun punct acumulat, după patru meciuri disputate.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.