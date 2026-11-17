Claudia Pătrășcanu traversează o perioadă dificilă, după ce a mărturisit că nu a mai putut petrece timp cu fiul său cel mic, Nicolas, de aproximativ cinci luni. Dorul de băiat și-a pus amprenta asupra artistei, care a vorbit cu emoție despre momentul în care speră să fie din nou alături de ambii copii. Cântăreața a dezvăluit și ce își dorește să facă după ce situația se va rezolva, printr-un mesaj publicat pe Instagram.

Ce planuri are Claudia Pătrășcanu, după ce își va revedea fiul cel mic Foto: arhiva Click!

Artista le-a povestit urmăritorilor că fiecare dintre fiii săi și-a ales melodiile preferate de pe albumul său. Una dintre piese are o semnificație aparte pentru Nicolas, căruia mama sa i-a transmis câteva cuvinte emoționante.

Claudia Pătrășcanu a mărturisit că își dorește ca primul concert pe care îl va susține să fie dedicat copiilor săi, Gabriel și Nicolas, atunci când vor putea fi din nou împreună.

„Nicolas și Gabriel și-au ales fiecare melodiile preferate. Nicolas, iubirea mea, știu cât îți plac aceste două piese. Mama îți dedică fiecare vers. Acum, inima mea e lângă tine, dar într-o zi, voi cânta din nou. Iar primul meu concert va fi pentru voi, copiii mei”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

Ce îi transmite cântăreața fiului pe care nu l-a mai văzut de cinci luni

Dorul de Nicolas a determinat-o pe artistă să îi dedice și un alt mesaj, în care a vorbit despre legătura specială dintre o mamă și copilul său. Claudia Pătrășcanu a recunoscut că îi lipsesc momentele petrecute împreună, de la activitățile obișnuite până la clipele în care cântau și dansau.

Chiar dacă în prezent sunt departe unul de celălalt, cântăreața spune că nimic nu poate schimba sentimentele pe care le are pentru fiul său.

„Mi-e dor să cântăm împreună, să râdem, să dansăm. Nicolas, iubirea mea, această melodie este pentru tine. Așa cum spune și cântecul, iubirea noastră strălucește sub o stea. Iar steaua aceasta nu se va stinge niciodată, indiferent de distanță, de timp sau de oamenii care încearcă să ne țină departe.

Nimeni nu poate stinge lumina iubirii dintre o mamă și copilul ei. Tu ești mereu în inima mea, iar într-o zi, vom privi din nou aceeași stea, împreună”, a mai spus cântăreața în dreptul videoclipului publicat pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu a mers din nou la DGASPC Giurgiu

În încercarea de a clarifica situația fiului său, artista s-a prezentat luni la sediul DGASPC Giurgiu. Potrivit celor relatate de Claudia Pătrășcanu, în urma discuției cu reprezentanții instituției, aceasta ar fi aflat că Nicolas nu a spus că nu își dorește să petreacă timp cu mama sa.

Declarațiile vin în contextul în care Gabi Bădălău susține că băiatul nu dorește să se întoarcă la Constanța, unde locuiește mama sa. Astfel, situația celor doi foști parteneri continuă să fie tensionată, iar artista speră să își poată revedea cât mai curând fiul cel mic.