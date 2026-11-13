Maria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate: „E la fel de senzual”

Maria Popovici a făcut o dezvăluire amuzantă despre actorul Alex Bogdan. Cei doi se cunosc de aproximativ un deceniu și jumătate, încă de pe vremea studenției, când erau colegi de facultate. Actrița a publicat un mesaj pe Instagram în care a vorbit despre relația lor de prietenie și a făcut o remarcă savuroasă la adresa fostului coleg. Potrivit acesteia, anii nu și-au pus deloc amprenta asupra lui, iar Alex Bogdan ar fi rămas la fel de „senzual” ca în tinerețe.

Maria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate Foto: colaj Instagram

Într-o postare publicată pe Instagram, Maria Popovici le-a povestit urmăritorilor că îl cunoaște pe actorul Alex Bogdan încă din perioada facultății. Comedianta a făcut și o observație ironică despre felul în care acesta s-a schimbat de-a lungul anilor, susținând că timpul pare să nu fi trecut peste el.

„Să știți că eu și Alex Bogdan am fost colegi de facultate, deci ne știm de la 20 de ani și vă rog să mă credeți că e la fel ca atunci, peste el n-au apucat să treacă ani. E la fel de senzual”, a scris Maria Popovici pe Instagram, unde a publicat și un videoclip.

Ce facultate a absolvit Maria Popovici

Maria Popovici este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. A terminat studiile în 2012, iar înainte de a deveni cunoscută pentru momentele sale de stand-up, a activat timp de câțiva ani ca actriță într-un teatru independent.

Succesul în televiziune a venit în 2016, când a câștigat sezonul al doilea al emisiunii „iUmor”, devenind prima femeie care a obținut trofeul competiției. Ulterior, și-a construit o carieră în stand-up comedy, participând la spectacole și proiecte de televiziune. A devenit cunoscută și prin aparițiile din emisiunea „Săriți de pe fix!”, de la Pro TV.

Alex Bogdan, actor și regizor, cu o carieră în teatru și televiziune

Spre deosebire de Maria Popovici, Alex Bogdan și-a început studiile universitare la Facultatea de Arte, Teatru și Film a Universității Hyperion, unde a absolvit specializarea Actorie în 2008. Ulterior, și-a continuat pregătirea la UNATC, unde a urmat un master în Arta Actorului și studii de Regie Teatru.

În plan profesional, Alex Bogdan a devenit cunoscut prin aparițiile sale în televiziune, teatru și cinematografie. A făcut parte din distribuția unor producții precum „Mondenii” și „Mangalița”, iar publicul l-a putut urmări și în filme precum „Ana, mon amour”, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” și „5Gang: Un altfel de Crăciun”.

Din 2017, actorul face parte din echipa Teatrului Mic din București. De asemenea, a avut proiecte în regie și a fost implicat în activități de pregătire teatrală pentru adolescenți, în cadrul festivalului Ideo Ideis.

Astfel, cei doi au urmat drumuri profesionale diferite, însă au rămas legați de perioada în care se formau în domeniul artistic.