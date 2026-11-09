 Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori”
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Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori”

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În ultimii doi ani, Mihai Bobonete a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme, iar acum cântărește în jur de 100 de kilograme. Actorul se simte bine după această transformare și nu își propune neapărat să mai scape de kilograme, însă are alte obiective legate de stilul său de viață. Într-un interviu acordat recent, comediantul a dezvăluit că își dorește să facă mai mult sport și să renunțe la fumat.

Mihai Bobonete vrea să facă mai mult sport și să renunțe la fumat
Mihai Bobonete vrea să facă mai mult sport și să renunțe la fumat Foto: arhiva Click!

Mihai Bobonete spune că programul încărcat îi lasă puțin timp pentru activitățile sportive, deși știe că ar avea nevoie de aproximativ o oră de mișcare în fiecare zi. Actorul reușește să găsească timp pentru sport în perioadele în care filmează pentru „Las Fierbinți”, deoarece programul de lucru îi permite uneori să aibă una sau două zile libere.

Am mai slăbit, dar îmi lipsește sportul. Când este volum de muncă atât de mare, nu prea îmi permit... Ar trebui să fac cam o oră pe zi sport. Și în general fac mișcare. La filmările pentru «Las Fierbinți» îmi permit, pentru că în cursul săptămânii de filmare de la «Las Fierbinți», nu filmez în fiecare zi. Am și o zi-două libere... Așa atunci pot să fac sport. Aici programul e puțin cam «tight» și de-aia...

Am slăbit 30 de kilograme în doi ani, adică n-a fost nimic foarte brusc. Totul e încet, iar acum mă simt foarte bine, nu-mi doresc neapărat să mai slăbesc. Dar vreau să profit de faptul că am slăbit și îmi doresc să fac mai mult sport și să-mi modific puțin comportamentul în ceea ce privește stilul de viață. Mă refer aici la alimentație, poate reușesc să mă las și de fumat, cine știe, că asta mănâncă toate zilele...

Am încercat de mai multe ori, dar se pare că încă nu am tăria de caracter necesară ca să pun punct brusc. Majoritatea prietenilor mei care s-au lăsat, s-au lăsat brusc. Și au zis: «De azi, numai»! Să dea Dumnezeu să-mi iasă și mie”*, a declarat Mihai Bobonete pentru Libertatea.

Ce planuri are Mihai Bobonete în perioada următoare

Pe lângă filmările pentru serialul „Las Fierbinți” și activitatea de jurat la „Românii au talent”, Mihai Bobonete pregătește un nou spectacol de stand-up comedy, intitulat „Revelație”. Comediantul a anunțat că acesta va fi lansat pe 29 noiembrie 2026, la Sala Palatului din București, după ce va încheia proiectul „Metamorfoză”.

Totodată, actorul pregătește un spectacol special care va putea fi urmărit pe VOYO începând din luna decembrie, timp de un an. Înainte de lansarea oficială a noului show, echipa va încerca să organizeze o avanpremieră la Londra, iar apoi va urma un turneu național, programat pentru primăvara anului 2027.

Pe 29 noiembrie 2026 lansez «Revelație», care este show-ul anului 2027. Pentru că tocmai terminăm acum cu «Metamorfoză» și urmează să filmez specialul care o fie pe VOYO începând din luna decembrie, pentru abonați și pentru toți cei care vor să-l vadă. Un an o să fie la dispoziție pe VOYO. Și deja pregătim noul număr «Revelație», care va fi lansat la Sala Palatului.

După care o să plec în turneu pe 15 noiembrie 2026. O să încercăm o avanpremieră la Londra. În deschidere Mihai Rait. După care 29 noiembrie la Sala Palatului din București. Și undeva în primăvară anului 2027 o să mergem în turneul național, ca de obicei”, a mai spus Mihai Bobonete.

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