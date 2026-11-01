5 obiecte din bucătărie care îți fac locuința să pară învechită. Experții în design recomandă să renunți la ele

Cu toții ne dorim o casă cât mai elegantă, motiv pentru care este important să fim atenți la sfaturile oferite de experți în design interior. Iar, potrivit acestora, există câteva obiecte din bucătărie care pot face întreg spațiul să aibă un aspect învechit și neîngrijit.

Este important ca în bucătărie să fie mereu ordine Foto: Arhivă

Dacă vrem ca bucătăria noastră să arate mai bine ca oricând, este important să fim atenți la sfaturile oferite de experții în design interior. Iar, potrivit acestora, anumite obiecte aparent populare, pe care mulți oameni le au în bucătărie, pot să ofere spațiului un aspect mult mai neîngrijit.

Scaune din plastic sau pliabile

Potrivit marthastewart.com, nimic nu face o bucătărie să pară mai demodată decât scaunele fragile din plastic.

„Scaunele provizorii fac ca un spațiu să pară neterminat”, spune expertul în amenajări interioare Felipe Freig. În schimb, un set simplu de taburete din lemn sau de scaune cu tapițerie va oferi imediat încăperii un aspect mai bine definit și mai armonios. Scopul este să avem un spațiu care să pară locuit și primitor, nu amenajat în grabă.

Plante și fructe artificiale

Bolurile cu fructe artificiale și plantele decorative din plastic rareori păcălesc pe cineva și, în plus, adună mult praf. Experții spun că trebuie înlocuite cu elemente naturale și proaspete, precum un bol cu fructe de sezon, o plantă aromatică în ghiveci sau o piesă decorativă din ceramică. Texturile autentice adaugă întotdeauna mai multă eleganță decât imitațiile.

Televizor

În anii ’90, televizoarele în bucătărie erau foarte populare. Astăzi, acest lucru nu mai este adevărat. Dacă avem nevoie de un televizor în timp ce gătim, este important să fie integrat cu gust. Un televizor în bucătărie schimbă instantaneu atmosfera încăperii, așa că trebuie să fim atenți la aspectul din jurul lui.

Lustre extravagante

Un candelabru poate părea elegant și sofisticat, însă, în bucătărie, poate domina cu ușurință întregul spațiu.

„Iluminatul ar trebui să completeze designul, nu să concureze cu acesta”, spune Freig. Corpurile de iluminat discrete, care oferă o lumină caldă și difuză, vor îmbunătăți mult mai eficient atmosfera decât orice corp supradimensionat sau strălucitor.

Decorațiuni cu mesaje scrise

În trecut, această tendință era considerată fermecătoare, dar astăzi lasă impresia unui decor impersonal, produs în serie. Ca alternativă, ar trebui să alegem fotografii înrămate, artă minimalistă sau chiar o oglindă vintage pentru a adăuga pereților un plus de personalitate și textură.