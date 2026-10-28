Au vândut tot și au cumpărat o casă în Italia fără să o vadă. De ce au decis să o ia de la zero într-o țară străină

O familie din Australia se pregătește să înceapă o nouă viață în Europa, după ce a ajuns la concluzia că veniturile nu mai sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile tot mai mari. Ricardo Parata și Krysti-Glory Gallo, ambii în vârstă de 36 de ani, vor să lase în urmă Gold Coast și să se stabilească în Toscana, împreună cu cei doi copii ai lor. Deși câștigă anual echivalentul a aproximativ 100.000 de euro, cei doi au decis să vândă locuința din Australia și să cumpere una în Italia, pentru care au plătit 205.000 de euro.

Au decis să vândă tot ce au și au cumpărat o casă în Italia fără să o vadă Foto: AdobeStock

Decizia familiei vine după ce întreținerea locuinței și rambursarea creditului ipotecar au început să pună presiune asupra bugetului. În 2023, Ricardo și Krysti-Glory au cumpărat o casă pe Gold Coast, iar acum speră să obțină aproximativ un milion de dolari australieni din vânzarea acesteia.

Din suma respectivă, familia trebuie să acopere și datoria rămasă, care se ridică la aproximativ 600.000 de dolari australieni. Krysti-Glory a calculat că, dacă ar continua să achite împrumutul pe durata celor 30 de ani prevăzuți în contract, costul total ar ajunge la aproape 1,3 milioane de dolari australieni.

Nici veniturile nu le-au oferit siguranța financiară pe care și-o doreau. Cei doi câștigă împreună între 150.000 și 160.000 de dolari australieni pe an, însă cheltuielile familiei ajung la cel puțin 120.000 de dolari australieni anual.

„Ne-am dat seama că mutarea în străinătate era o soluție mai bună decât să rămânem în Australia atunci când salariul meu nu a mai fost suficient pentru a acoperi rata la casă”, a declarat Krysti-Glory, potrivit publicației Today.it.

Pentru a face față cheltuielilor, Ricardo, angajat în domeniul educației, și-a găsit și un al doilea loc de muncă. Programul său presupune inclusiv ture de noapte, weekenduri și deplasări.

„Ricardo are două locuri de muncă, unul cu normă întreagă și altul care presupune muncă de noapte, în weekenduri și deplasări. Și totuși, continuăm să ne verificăm contul bancar înainte să cumpărăm lucrurile de care avem nevoie”, a povestit soția sa.

Au ales o casă în apropiere de Lucca, fără să o viziteze

În loc să investească în continuare în proprietatea din Australia, cei doi au preferat să își îndrepte atenția către Italia. Au găsit o casă cu trei dormitoare, aflată într-o localitate din apropierea orașului Lucca, pentru care au plătit 205.000 de euro, adică aproximativ 330.000 de dolari australieni.

Surprinzător este faptul că tranzacția a fost încheiată fără ca Ricardo și Krysti-Glory să vadă locuința în persoană. Cei doi s-au bazat pe fotografii, documente și înregistrări video, au participat la o vizionare virtuală pe Zoom și au apelat la localnici pentru a afla mai multe despre împrejurimi.

„Mulți ne întreabă dacă suntem îngrijorați pentru că încă nu am văzut-o cu ochii noștri. Dar, sincer, nu suntem deloc îngrijorați”, a explicat Krysti-Glory, care lucrează în domeniul amenajărilor și designului.

Planul lor este să achite datoria rămasă pentru locuința din Australia, iar banii obținuți din vânzare să le permită să se stabilească în Italia fără un nou credit ipotecar. Familia estimează că, odată ce nu va mai avea de plătit rata la casă, cheltuielile anuale vor scădea la aproximativ 45.000 de euro.

Pentru familia australiană, mutarea nu înseamnă plecarea într-un loc complet străin. Bunicul lui Krysti-Glory era din Catanzaro, în Calabria, iar bunicii lui Ricardo proveneau din Celano, în Abruzzo.

O vizită făcută în Italia în 2023 i-a convins că și-ar putea construi acolo viitorul. Au analizat mai multe variante, printre care Florența, Pescara și Bologna, dar au căutat o zonă în care costurile să fie mai ușor de gestionat.

Alegerea finală a fost Lucca, localitate pe care o apreciază pentru școli, comunitatea internațională și patrimoniul cultural. Ricardo și cei doi copii au obținut pașapoarte italiene prin descendență, iar Krysti-Glory va putea locui în țară în calitate de soție.

Ce își doresc de la viața în Italia

Reducerea cheltuielilor este doar o parte a planului. Ricardo și Krysti-Glory vor să aibă mai mult timp pentru copii și să descopere împreună locuri noi. Pe contul de TikTok @the_italianproject, cei doi vorbesc despre dorința de a renunța la un ritm de viață dominat de muncă și responsabilități financiare.

„În loc să mergem la centrul comercial în weekend, am putea decide să mergem la Barcelona”, a povestit Ricardo.

Familia își imaginează zile petrecute în piețele italiene, cu momente de relaxare și mai multe ocazii pentru copii de a socializa.

„Vrem un alt stil de viață. Vrem să stăm într-o piață, să bem un espresso sau un spritz, în timp ce copiii noștri se joacă alături de alți copii”, au povestit cei doi.

Despărțirea de Australia va fi dificilă, recunosc cei doi, însă consideră că schimbarea le poate oferi copiilor experiențe și oportunități importante.

„Știm că va fi foarte trist să ne luăm rămas-bun la aeroport, dar trebuie să facem acest lucru”, a spus Krysti-Glory.

„Oportunitățile care li se vor deschide copiilor noștri vor fi incredibile. Vor fi bilingvi, cetățeni europeni și vor avea multe posibilități”, a adăugat ea.

Familia intenționează să se mute în Italia în februarie 2027.