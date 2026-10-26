Cât timp poți păstra carnea în congelator. Semnele care îți arată dacă s-a stricat

Cea mai simplă metodă pe care o avem la dispoziție pentru a păstra carnea pentru mai mult timp este să o congelăm. Însă este important să știm precis cât timp va rezista aceasta în congelator, în funcție de felul cărui tip de carne este.

Carnea congelată se va strica după o anumită perioadă Foto: IStock

Primul detaliu pe care trebuie să-l știm este faptul că există o diferență între perioada în care carnea congelată este sigură pentru consum și perioada în care își va păstra gustul și textura optimă. În general, aceste două perioade depind de contactul cu aerul și de suprafața expusă.

Atunci când vine vorba despre carne crudă și carne de pasăre, în special, este important ca aceasta să fie congelată la o temperatură de minimum -18 grade Celsius. Însă, chiar dacă carnea poate rămâne sigură pentru consum, gustul și textura ei se pot degrada după o anumită perioadă.

Cât de repede trebuie consumată carnea

Cârnații și carnea tocată, indiferent de ce tip de carne ar fi aceasta, au cele mai scurte perioade de păstrare în congelator, atunci când vine vorba despre calitate. Practic, carnea tocată poate fi ținută în congelator vreme de 3-4 luni, în timp ce cârnații ar trebui consumați după 1-2 luni, conform Southern Living.

În același timp, fripturile, cotletele și diferitele bucăți mari de vită și porc trebuie consumate în aproximativ 4-12 luni, după ce au fost puse în congelator. Dacă au un conținut ridicat de grăsime pot râncezi mai repede, așa că trebuie să le verificăm periodic.

Cum îți poți da seama dacă carnea deja s-a stricat

Coastele, indiferent dacă sunt de porc sau de vită, ar trebui consumate, de asemenea, între patru și 12 luni. În ce privește carnea de pasăre, cum ar fi un pui sau un curcan întreg, poate fi ținută în congelator vreme de un an întreg.

Însă, dacă puiul deja a fost porționat, bucăți precum pieptul sau copanele nu ar trebui ținute la rece mai mult de nouă luni.

Practic, principala cauză a degradării cărnii în congelator este contactul cu aerul. Din acest motiv, este important să ambalăm carnea cât mai bine și mai etanș, iar dacă observăm un miros neobișnuit și un gust neplăcut după gătire, carnea deja a râncezit. În plus, dacă observăm apariția arsurilor de congelare, este un alt semnal că diversele tipuri de carne s-au stricat.