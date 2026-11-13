Cele trei semne care îți arată că suferi de probleme cardiace. La ce trebuie să fii atent

Milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu probleme cardiace, iar simptomele pot fi unele foarte înșelătoare. Indiferent dacă este vorba despre durere în piept sau palpitații, aceste simptome nu ar trebui ignorate, deoarece pot duce la complicații grave de sănătate.

Milioane de oameni suferă de probleme cardiace Foto: Getty Images

Problemele cardiace afectează milioane de oameni din întreaga lume, iar indiferent de cât de mult avansează medicina, afecțiunile cardiace tot pot cauza decesul multor persoane. Din acest motiv, simptomele care semnalează aceste probleme nu trebuie ignorate niciodată, iar despre aceste simptome a vorbit medicul cardiolog Alice Munteanu.

Potrivit specialistei, există trei semne principale care ne pot indica faptul că ne confruntăm cu o inimă bolnavă, indiferent de vârstă.

„Sunt trei semne importante în cardiologie, de la care nu trebuie să abdicăm. Vorbim de durere toracică, deci durere în piept, lipsa de aer, care se numește dispnee, și palpitații. Cumva, îți bate inima, o simți în gât”, a explicat medicul cardiolog, potrivit Antena 3 CNN.

Trei semne pot semnala prezența unei inimi bolnave

Unul dintre cele mai comune semnale de alarmă este prezența durerilor toracice. Acestea pot radia către umărul stâng sau către ambii umeri, dar și spre spate și mandibulă. Există situații în care această durere este însoțită de o senzație de anxietate și transpirații.

„Te doare în piept, se duce în umăr, în umărul stâng sau în ambii umeri, în spate, în mandibulă, în gât, este însoțită de transpirații. Durerea, pe o scară de la 1 la 10, să înțeleagă toată lumea, este de 8-10. Nu poți să stai de durere. Durerea de inimă te face să pui mâna pe telefon, nu te lasă să stai pe canapea. Este o durere care merge și ea cu o lipsă de aer, te bagă în anxietate, pentru că simți că ceva nu e în regulă”, spune cardiologul.

La ce trebuie să fie atenți pacienții

Potrivit medicului, această senzație de durere poate fi resimțită ca o menghină care strânge pieptul, iar în unele cazuri, pacienții pot confunda aceste simptome cu o problemă digestivă sau cu una musculară. În același timp, al doilea semnal de alarmă care nu trebuie ignorat este senzația de lipsă de aer.

„Un pacient care are lipsă de aer, dar nu orice lipsă de aer. Simt că merg și nu mai pot să merg. Fac câțiva pași și obosesc. Când trag aer în piept, parcă nu îmi ajunge aerul. Obosesc la urcatul scărilor. Dacă se instalează brusc o lipsă de aer, obligatoriu pacientul trebuie să ajungă urgent la medic”, spune dr. Alice Munteanu.

Al treilea simptom care nu trebuie ignorat este palpitațiile, adică senzația că inima bate prea repede sau neregulat. În plus, pe lângă aceste trei simptome, chiar și picioarele umflate pot reprezenta un semnal de alarmă.

„Picioarele umflate pot arăta o insuficiență cardiacă. Asta înseamnă că „pompa” nu asigură întoarcerea și echilibrul acesta lichidian, nu asigură circulația corespunzătoare și, practic, picioarele se umflă”, a spus medicul cardiolog.