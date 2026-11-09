 Hotelul secret din Finlanda, refugiul milionarilor! Cât costă o noapte în paradisul înghețat, unde accesul este doar pe bază de invitație
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VideoHotelul secret din Finlanda, refugiul milionarilor! Cât costă o noapte în paradisul înghețat, unde accesul este doar pe bază de invitație

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În nordul Finlandei, departe de agitația orașelor, se află un refugiu de lux destinat celor mai bogați oameni ai lumii. Înconjurat de păduri și peisaje acoperite de zăpadă, complexul Octola III promite intimitate, liniște și servicii exclusiviste. Accesul este însă strict controlat, iar viitorii oaspeți trebuie să treacă printr-un proces de selecție. Prețurile pornesc de la zeci de mii de euro pe noapte.

Octola III, sanctuarul ultra-bogaților din mijlocul pustietății
Octola III, sanctuarul ultra-bogaților din mijlocul pustietății Foto: Instagram

În nordul Finlandei, acolo unde iarna aduce întuneric, ger și zăpadă din belșug, se pregătește deschiderea unui refugiu destinat celor mai bogați oameni ai lumii. Octola III este o proprietate exclusivistă, situată în apropierea granițelor cu Suedia și Norvegia, unde accesul se face doar pe bază de invitație și după o selecție riguroasă. Oaspeții se pot bucura de intimitate, servicii de lux și peisaje spectaculoase, însă toate acestea vin cu un preț pe măsură.

Un hotel de lux construit pe locul unei foste baze militare

Proiectul îi aparține antreprenorului finlandez Janne Honkanen, care a ales această regiune pentru iernile lungi și aerul curat. În anii 1950, pe terenul respectiv fusese construită o bază militară secretă, folosită de Finlanda pentru monitorizarea radar a Uniunii Sovietice și interceptarea comunicațiilor vecinilor occidentali. Instalația a fost renovată în anii 1980, dar a devenit inutilă odată cu evoluția tehnologiei.

Honkanen a preluat ulterior proprietatea, inițial cu intenția de a renova clădirile existente. Baza, cunoscută astăzi drept Aurora Radar Station, a găzduit deja vizitatori foarte bogați, iar după deschiderea Octola III va deveni locul în care va fi cazat personalul care îi însoțește pe turiști.

Noua construcție va avea două apartamente principale, fiecare cu dormitor și baie proprie, o bucătărie, un living cu șemineu și ferestre panoramice. Podelele și acoperișul vor fi realizate din lemn de stejar recuperat, iar clădirea va utiliza energie geotermală. Exteriorul placat cu piatră este conceput astfel încât zăpada să se așeze pe pereți, creând impresia unei construcții sculptate în troiene.

Pentru protejarea intimității clienților, locația exactă nu le va fi comunicată înainte de sosire. De asemenea, aceștia vor trebui să elimine datele de geolocalizare din fotografiile publicate pe rețelele sociale, potrivit CNN.

Un superiaht în mijlocul sălbăticiei arctice

Honkanen descrie experiența de la Octola ca pe o călătorie cu un superiaht, doar că în mijlocul pădurilor finlandeze, sub aurora boreală.

Conceptul original al Octola este acela al unui superiaht care navighează sub aurora boreală, cu toate «jucăriile» la care te-ai aștepta”, spune el.

Oaspeții pot practica schiul fond, pescuitul la copcă, vânătoarea și plimbările cu snowmobile electrice. În lunile calde, au la dispoziție caiac, pescuit cu musca și plimbări cu ATV-uri electrice. Există inclusiv o suprafață de gheață amenajată pentru derapaje controlate cu un Toyota 4x4.

Experiența include și contactul cu populația sami, băștinașii din Laponia, cunoscuți pentru creșterea renilor. Localnicii sunt însă preocupați de extinderea turismului și de efectele asupra ecosistemului arctic.

Desigur că oamenii vor să vină aici. Dar nu vrem turism de masă, pentru că natura este foarte vulnerabilă și trebuie să ne protejăm pădurile. Avem nevoie de turiști, dar avem nevoie de cei bogați”, a spus Näkkäläjärvi.

Cât costă o noapte în refugiul milionarilor

Prețurile pentru Octola III încep de la 20.000 de euro pe noapte pentru întreaga proprietate. Închirierea stației presupune încă 20.000 de euro. Clienții trebuie să se înscrie pe o listă de așteptare și să treacă printr-un proces de selecție.

Îi studiem”, spune Honkanen, care recunoaște că a refuzat inclusiv potențiali clienți pentru celelalte proprietăți ale sale.

Uneori trebuie să refuzăm afaceri, pentru că vrem să avem oaspeți care să aprecieze natura arctică și care au un trecut bun. Nu vrem vedete de reality-show. Am refuzat rezervări din partea companiei de producție a familiei Kardashian, pentru că oamenii din televiziunea reality caută ceva ce noi nu ne dorim”, explică el.

Printre vizitatorii complexului se numără oameni de afaceri și membri ai familiilor regale. Site-ul Octola include recomandări din partea prințului Albert de Monaco și a actriței indiene Anushka Sharma.

Imperiul de lux construit de Janne Honkanen

Antreprenorul are deja două proprietăți, Octola I și Octola II, ascunse într-o pădure de la marginea orașului Rovaniemi. Acesta a cumpărat 47 de parcele învecinate, formând o zonă privată de 607 hectare.

Octola II include o cabană de aproape 800 de metri pătrați, al cărei tarif ajunge la 40.000 de euro pe noapte. Proprietatea are cinci dormitoare cu băi proprii, cameră pentru trabucuri, sală de jocuri și un centru spa cu trei saune. Există și o vilă de aproximativ 186 de metri pătrați, cu tarife de la 15.000 de euro pe noapte, precum și camere în cabana principală, care costă 3.500 de euro.

În spatele succesului se află o poveste complicată. Honkanen și-a pierdut cariera de pilot profesionist de snowmobil în urma unei accidentări, a trecut prin falimentul unei afaceri și a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală, aflată acum în remisie. Cu ajutorul unei investiții din partea prietenului său, pilotul Mika Häkkinen, a intrat în industria turismului de lux.

Astăzi, complexele sale oferă oaspeților nu doar cazare exclusivistă, ci și liniște, intimitate și apropierea de natură. Printre facilități se numără și saune tradiționale finlandeze, inclusiv una cu fum, unde focul arde timp de cinci ore pentru a încălzi pietrele care păstrează căldura mult după stingerea flăcărilor.

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