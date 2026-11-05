 Finlanda oferă vacanțe gratuite pentru 16 persoane singure. Câștigătorii vor merge la întâlniri pe nevăzute
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Finlanda oferă vacanțe gratuite pentru 16 persoane singure. Câștigătorii vor merge la întâlniri pe nevăzute

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O țară nordică le propune persoanelor singure o experiență neobișnuită: o călătorie de patru zile, cu avionul, cazarea și mesele plătite, în cadrul căreia vor participa la o cină alături de localnici. Finlanda caută 16 participanți din întreaga lume, care vor avea ocazia să descopere două dintre orașele sale, Helsinki și Tampere, și să ia parte la întâlniri organizate într-un decor aparte.

Întâlnire
Întâlnire Foto: Shutterstock

Inițiativa poartă numele Finnish Dinner Date și este programată pentru perioada 9-19 februarie 2027. Cele două grupuri de câte opt câștigători vor beneficia de itinerarii pregătite special, cu experiențe culinare, vizite turistice, activități în aer liber și momente de relaxare la saună. Organizatorii vor suporta aproape toate cheltuielile, inclusiv transportul dus-întors, cazarea în camere private, mesele și activitățile incluse în program, potrivit Forbes.

Cum vor arăta întâlnirile organizate în Finlanda

Experiența centrală va fi o cină de grup, la care cei opt participanți internaționali din fiecare oraș se vor întâlni cu doi finlandezi singuri. Meniul va fi conceput de bucătari cunoscuți din țară, iar preparatele vor pune în valoare gastronomia locală.

La Helsinki, cina va avea la bază un meniu creat de Adele Kinnunen, bucătar-șef la Café Savoy, care a participat și la emisiunea MasterChef Professionals din Finlanda. În regiunea Tampere, meniul va fi realizat de Henry Tikkanen, restauratorul din spatele localului Gösta, care a reprezentat Finlanda la competiția culinară Bocuse d’Or.

Participanții nu vor putea alege însă orașul în care vor ajunge. Organizatorii îi vor repartiza fie în capitala Helsinki, aflată pe malul mării, fie în Tampere, un oraș situat în regiunea lacurilor. Destinația va fi dezvăluită după ce câștigătorii își vor confirma participarea.

Deși campania este promovată ca o experiență de întâlniri pe nevăzute, nu există un serviciu propriu-zis de potrivire a cuplurilor. Cinele sunt gândite ca evenimente de grup, iar organizatorii nu garantează că participanții își vor găsi un partener. Scopul principal este ca vizitatorii să cunoască gastronomia și cultura finlandeză într-un cadru diferit.

Ideea campaniei a pornit de la un obicei local numit „sinkkukori”, adică „coșul persoanelor singure”. În unele magazine din Finlanda, clienții pot lua un coș roz pentru a semnala că nu sunt într-o relație și că sunt deschiși să cunoască pe cineva. Fenomenul a devenit viral, iar organizația Visit Finland a decis să ducă această idee din supermarket într-o experiență turistică.

„Mâncarea îi aduce pe finlandezi împreună, iar acum îi invităm pe călători să ni se alăture într-un mod cu adevărat unic”, a declarat Heli Jimenez, director senior pentru marketing internațional în cadrul Business Finland, într-un anunț făcut pe 20 octombrie.

Cine poate participa și cum se face înscrierea

Concursul este deschis persoanelor singure care au cel puțin 18 ani și provin din orice țară, cu excepția cetățenilor și rezidenților Finlandei. Pentru a intra în competiție, candidații trebuie să pregătească un videoclip în limba engleză în care să răspundă la o singură întrebare: „Ce ai servi la o cină romantică și de ce?”.

Clipul trebuie publicat pe Instagram, TikTok sau YouTube, împreună cu hashtagul #FinnishDinnerDate și cu etichetarea contului Visit Finland corespunzător platformei. Cei care nu doresc ca videoclipul să fie vizibil tuturor pot alege YouTube și pot încărca materialul în varianta „nelistat”, accesibilă doar persoanelor care au linkul. Pe Instagram și TikTok, postările trebuie să fie publice.

După publicarea videoclipului, candidații trebuie să completeze formularul oficial de înscriere și să includă linkul către materialul realizat. Un juriu va evalua creativitatea, autenticitatea și felul personal în care fiecare participant răspunde la întrebare. Organizatorii își doresc să selecteze persoane din țări, categorii de vârstă și medii diferite și solicită ca videoclipurile să conțină imagini și sunet originale, realizate chiar de candidați.

Înscrierile se încheie pe 10 noiembrie 2026, la ora 11:59, ora Finlandei. Cei 16 câștigători vor fi contactați individual, iar anunțul public este programat pentru 1 decembrie, pe conturile de Instagram și TikTok ale Visit Finland. Candidații selectați trebuie să răspundă în cel mult 48 de ore de la anunțul public, în caz contrar organizatorii putând oferi locul unei alte persoane.

Finlanda a mai organizat în ultimii ani campanii prin care a oferit călătorii gratuite turiștilor străini. În 2023, zece persoane au fost invitate la un sejur de patru zile la Kuru Resort, în cadrul programului Masterclass of Happiness. În anul următor, campania Helsinki Happiness Hacks a propus cinci zile în capitală, cu activități legate de gastronomie, design, natură și wellness.

În 2026, au urmat alte două inițiative: Chill Like a Finn, care a oferit unor grupuri de câte două persoane vacanțe de șapte zile în regiunea lacurilor, și Have Some Finnish, prin care 16 turiști au fost selectați pentru experiențe culinare de patru zile în Laponia și în regiunea de coastă și arhipelag.

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