 Înainte să renunți la legume, află riscurile dietei carnivore pe care nu ți le spune nimeni
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Înainte să renunți la legume, află riscurile dietei carnivore pe care nu ți le spune nimeni

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dacă te uiți des pe rețelele sociale, ai dat sigur peste ele: clipuri cu fripturi sfârâind în tigaie, ouă trase la tigaie prin unt din abundență și oameni care jură că nu s-au simțit niciodată mai bine. Bine ai venit în lumea dietei carnivore, una dintre cele mai extreme tendințe alimentare ale momentului!

image
Foto: Josep M Suria / Lifestock

Înainte să îți golești frigiderul de legume, merită să vezi ce spun specialiștii, potrivit thehealthy.com.

Ce înseamnă dieta carnivoră

Regula e simplă și radicală: mănânci exclusiv produse de origine animală. Legumele, fructele, pâinea, pastele, orezul, fasolea, nucile și semințele dispar complet din farfurie. Carbohidrații sunt reduși aproape la zero.

Ai voie să mănânci carne de vită, de miel, de porc și de pasăre, organe și vânat, pește și fructe de mare, ouă, puțină brânză sau unt și, desigur, apă. Atât. Lista e scurtă, iar scurtă rămâne și varietatea.

Cine o ține și de ce

Un sondaj făcut pe aproximativ 2.000 de persoane, publicat în revista Current Developments in Nutrition, ne prezintă cum arată „tabăra carnivoră“. Majoritatea participanților erau bărbați, cu vârsta de 44 de ani. În medie, oamenii au ținut dieta cam 14 luni. Aproape toți (93%) au spus că au ales-o din motive de sănătate, iar 85% mâncau carne roșie cel puțin o dată pe zi.

Detaliul acesta contează, pentru că carnea roșie a fost asociată cu un risc mai mare de probleme cardiace, cancer colorectal și obezitate.

Unii că le face bine

Specialiștii recunosc că dieta poate genera câteva schimbări benefice, dar atrag atenția că cercetările sunt puține, mai ales pe termen lung.

Primul avantaj ar fi simplitatea. Nu mai cauți rețete, nu mai numeri calorii și nu mai ai liste lungi de cumpărături. Dieteticiana Keri Gans spune că asta îi poate ajuta pe unii oameni să reziste o perioadă scurtă.

Al doilea ar fi senzația de sațietate. Proteinele și grăsimile țin foamea la distanță mai mult timp. Fără carbohidrați, organismul poate intra în cetoză, iar la început apare uneori o slăbire rapidă. Efectele pe termen lung ale dietelor de tip cetogenic sunt însă în mare parte necunoscute.

Al treilea ar fi calmarea unor probleme digestive. Prin eliminarea unor alimente vegetale care irită stomacul sensibil, unele persoane se simt mai bine. Un studiu a observat ameliorarea simptomelor, relatată chiar de pacienți, la oameni cu boli inflamatorii intestinale. Specialiștii precizează totuși că faptul că cineva se simte mai bine nu înseamnă că dieta este o soluție pe termen lung.

Atenție la riscuri!

Lipsa vitaminelor și mineralelor. Kristen Smith, purtătoare de cuvânt a Academiei de Nutriție și Dietetică din SUA, avertizează că un regim atât de restrictiv poate duce la carențe. Un studiu de caz publicat în revista „Nutrients“ a arătat că o dietă carnivoră urmată de o persoană nu a acoperit necesarul de tiamină, magneziu, calciu și vitamina C, printre altele. Carențele de acest fel pot afecta sănătatea inimii, a creierului, a sistemului nervos și a celui osos.

Zero fibre. Fibrele hrănesc bacteriile bune din intestin și ajută tranzitul. Fără ele pot apărea constipația și alte probleme digestive. Pierzi, în plus, compușii din plante care ajută organismul să se apere de boli.

Rinichii pot plăti nota. Dovezile directe sunt limitate, dar cercetările sugerează că dietele bogate în proteine și grăsimi, inclusiv cele de tip carnivor, pot crește riscul de pietre la rinichi, mai ales la cei care au deja probleme renale.

Inima nu e nici ea ferită. Mai multe studii leagă consumul mare de anumite alimente de origine animală, în special al cărnii procesate, de mai multă inflamație și stres oxidativ în organism. În schimb, o cercetare publicată în American Journal of Lifestyle Medicine sugerează că un regim cu mai multe plante poate reduce semnificativ riscul de boli cronice.

Cine ar trebui să o evite 

Majoritatea specialiștilor nu recomandă această dietă nimănui. Mai ales femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să stea departe de ea. La fel și persoanele cu probleme la rinichi sau cu boli de inimă, cele care au avut tulburări de comportament alimentar, cei care urmează o dietă prescrisă medical și sportivii de anduranță.

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

alina sorescu jpg
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume” Vedete românești
image png
Cum își păstrează islandezii căldura în timpul nopților geroase. Trucul simplu care te ajută să dormi bine iarna, fără să dai caloriferul mai tare Fapt divers
image
#Analize Adevărul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei adevarul.ro

Parteneri

image
UEFA, sancțiune dură împotriva lui Florin Prunea după derapajul sexist „E ce trebuie, fratello?” Prima reacție a fostului portar. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un tânăr de 18 ani din Italia a câștigat două milioane de € cu un loz de 10 euro. Cum vrea să cheltuie banii observatornews.ro
image
Rusia își vinde rezervele de aur într-un ritm nemaivăzut de la falimentul din 1998. China cumpără masiv www.antena3.ro
image
Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan le-a explodat în față. Jumătate de milion de euro pentru autoturisme „închiriate” prin firma fiului unui mare liberal. A câștigat licitația fără să aibă mașinile din contract, așa că a dat altele. Gratis www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public playtech.ro
image
Confesiunile nepotului lui Emeric Ienei, la un an de la moartea marelui antrenor al Stelei: „Târziu mi-am dat seama ce monument am avut în familie” www.fanatik.ro
image
Câți bani au primit eliminatele Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, de la Antena 1, pentru cele 9 săptămâni la Asia Express www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Letizia, seducție regală cu un umăr dezgolit! Regina Spaniei a făcut senzație lângă Felipe într-o rochie bleumarin spectaculoasă okmagazine.ro
image
Jale la Monaco! Prințesa Charlene și Prințul Albert l-au condus pe ultimul drum pe tânărul Grimaldi, mort la doar 29 de ani în împrejurări neelucidate okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
young woman belly with hand it jpg
Nu doar silueta are de câștigat. Ce legătură există între grăsimea abdominală și sănătatea creierului? Îngrijire personală
numerology concept with note top view jpg
Numărul destinului poate spune ceva despre iubire, bani și succes. Calculează-l și tu! Spiritualitate
usa dormitor istock jpg
Scoate urgent aceste 5 lucruri din dormitorul tău! Casa și grădină
attractive body positive woman is doing aerobic exercise modern loft she is wearing sport leggings bra sneakers woman has blond curly hair jpg
Vrei să ai genunchi puternici și la 60 de ani? Începe cu aceste 3 exerciții Îngrijire personală
discontent blonde female holds sweet doughnut looks with temptation wants eat keeps diet dressed casual t shirt isolated pink wall people junk food concept jpg
Abia ai mâncat și deja ți-e foame? 7 explicații la care poate nu te-ai gândit Îngrijire personală
femeie sacosa card cumparaturi shopping magazin shutterstock 28840943 jpeg
Cum să nu mai cumperi haine pe care nu le porți Modă
cozy composition with candles knitted element garland jpg
Cum creezi lumânări parfumate spectaculoase direct la tine acasă Casa și grădină
haine rosii istock jpg
Idei vestimentare pentru zilele de serviciu Modă
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net