 Nu ține bananele lângă aceste fructe. Se vor strica mult mai repede
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Nu ține bananele lângă aceste fructe. Se vor strica mult mai repede

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Bananele sunt fructe care se găsesc în orice magazin din țara noastră și despre care deja se știe prea bine că sunt foarte sănătoase. Însă, un detaliu pe care nu foarte multă lume îl știe este faptul că bananele nu trebuie ținute niciodată lângă aceste fructe, deoarece se vor strica mult mai repede.

Bananele nu trebuie ținute lângă unele fructe
Bananele nu trebuie ținute lângă unele fructe Foto: Shutterstock

Bananele sunt fructe foarte populare, apreciate de români din întreaga țară. Ele pot fi servite simple, ca gustare sau introduse în rețete mult mai complexe și gustoase. Însă, o problemă comună pe care cu siguranță am observat-o deja cu toții este faptul că bananele nu pot fi păstrate prea mult, deoarece se strică surprinzător de rapid.

Din fericire, există unele precauții pe care le putem lua pentru a ne asigura că bananele noastre își mențin un aspect și o textură perfecte pentru mai mult timp. Iar, potrivit express.co.uk, este important să ne asigurăm că nu vom ține bananele lângă aceste fructe.

Mulți oameni fac această greșeală

Deși poate părea a fi un detaliu banal, bananele se strică mult mai repede atunci când sunt ținute lângă anumite fructe. Mai precis, este vorba despre mere, pere, avocado și piersici.

„Păstrează bananele departe de alimente precum merele, perele, avocado și piersicile, deoarece aceste fructe eliberează etilenă, un gaz care poate face ca bananele să se coacă mai repede”, sfătuiesc experții, potrivit sursei citate.

Bananele nu trebuie ținute lângă aceste fructe

Ideal este ca bananele să fie ținute într-un bol separat, departe de sursele de căldură sau de lumina directă a Soarelui.

Dacă bananele sunt deja coapte, mutarea lor în frigider poate încetini procesul de coacere. Coaja se poate închide la culoare, dar fructul din interior va rămâne proaspăt mai mult timp.

Pentru cei care au prea multe banane coapte, congelarea este o altă opțiune. Pur și simplu trebuie să le curățăm de coajă și să tăiem felii. Apoi, bananele se congelează pe o tavă, după care pot fi transferate într-un recipient sau într-o pungă pentru a le folosi ulterior.

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