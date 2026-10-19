Poți pune lingurile de lemn în mașina de spălat vase? Ce riscuri apar atunci când faci acest lucru

Nimeni nu poate nega faptul că mașina de spălat vase este un aparat electrocasnic extraordinar de util. Însă, mulți oameni folosesc, cel puțin ocazional, linguri de lemn pe care le pun, apoi, la spălat în mașină. Este important să știm precis cum pot fi afectate astfel de obiecte în timpul spălării.

Unele obiecte se pot deteriora în timpul spălării Foto: Arhivă

În timp, este foarte posibil ca lingurile de lemn să se deterioreze, din cauza spălărilor repetate la mașină. Aceste aparate folosesc jeturi puternice de apă fierbinte, cât și detergenți speciali, pentru a înlătura resturile de alimente de pe vase. În plus, în funcție de ciclul selectat, temperatura poate ajunge chiar și la 70 de grade Celsius.

Mașina de spălat vase este ideală pentru farfurii și ustensile obișnuite, dar cele din lemn pot să se deterioreze, mai ales dacă sunt spălate în acest mod de mai multe ori. Ustensilele din plastic, de asemenea, se pot deforma din cauza apei fierbinți și chiar obiectele metalice pot dobândi urme de coroziune.

Ce se întâmplă cu ustensilele de lemn

Însă, lemnul este unul dintre materialele care rezistă cel mai puțin în fața condițiilor de acest fel. Datorită faptului că poate absorbi apă, lemnul își va modifica forma și, în timp, lingurile din lemn se vor deteriora.

De asemenea, obiectele din cupru și aluminiu neprotejat nu ar trebui spălate la mașină, deoarece își vor pierde strălucirea originală. Astfel de obiecte trebuie tratate cu atenție și spălate în mod manual, chiar dacă ne va lua mai mult timp.

Pot apărea bacterii

La fel de atenți ar trebui să fim și atunci când spălăm cuțite. Acestea, ca și oricare alt fel de obiect ascuțit pus în mașina de spălat vase, pot să se lovească de alte vase și obiecte din interior. Iar dacă există mânere din lemn sau din alte materiale sensibile, acestea se pot deteriora.

Practic, este important să știm că lemnul poate chiar să crape, din cauza căldurii și a umezelii. Iar diversele crăpături pot favoriza apariția bacteriilor, motiv pentru care trebuie să spălăm manual ustensilele din lemn.