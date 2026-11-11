 Vești importante pentru românii cu panouri fotovoltaice. Cum vor putea plăti facturile la mai multe locuințe din energia produsă
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Vești importante pentru românii cu panouri fotovoltaice. Cum vor putea plăti facturile la mai multe locuințe din energia produsă

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Prosumatorii din România vor beneficia de reguli noi pentru energia electrică produsă și livrată în rețea. Una dintre cele mai importante modificări le permite să folosească valoarea surplusului de energie pentru plata facturilor aferente mai multor locuri de consum, dacă acestea sunt în portofoliul aceluiași furnizor. Noua metodologie aprobată de ANRE introduce și compensarea lunară, precum și reguli pentru recuperarea sumelor acumulate.

Energia livrată în rețea va putea acoperi facturi de la mai multe locuri de consum
Energia livrată în rețea va putea acoperi facturi de la mai multe locuri de consum Foto: arhiva Click!

Reglementarea pune în aplicare prevederile Legii nr. 160/2026 și înlocuiește integral Ordinul ANRE nr. 15/2022.

Cum vor putea prosumatorii să folosească energia în exces

Începând cu 26 iulie 2026, compensarea energiei electrice livrate în rețea se va realiza lunar, inclusiv pentru contractele aflate deja în derulare. Energia livrată care depășește cantitatea compensată va reprezenta excedentul și va putea fi utilizată pentru plata facturilor de la alte locuri de consum ale aceluiași prosumator, cu condiția ca acestea să aibă același furnizor.

Sumele disponibile vor putea fi rezervate și pentru plata facturilor deja emise, dar care nu au ajuns la scadență. Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat noile măsuri:

„Prosumatorii au investit în producerea energiei electrice, contribuind la transformarea sistemului energetic românesc. Este firesc ca energia pe care o produc şi o livrează în reţea să fie valorificată în condiţii corecte, transparente şi predictibile. Prin reglementarea aprobată astăzi, facem un pas important în această direcţie. Introducem compensarea lunară, posibilitatea utilizării valorii excedentului pentru plata facturilor de la alte locuri de consum şi reguli clare pentru plata sumelor acumulate în trecut. Vreau să transmit şi un mesaj foarte clar furnizorilor: adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor.

Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor. ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate. Obiectivul nostru este simplu: fiecare prosumator să poată beneficia efectiv de drepturile pe care legea i le recunoaşte", a declarat acesta.

Facturi fără obligații suplimentare pentru persoanele fizice

O altă modificare îi vizează pe prosumatorii persoane fizice care au instalații de maximum 27 kW la un loc de consum. Aceștia nu vor mai fi obligați să emită facturi pentru energia livrată în rețea, documentele urmând să fie întocmite de furnizori.

„Persoanele fizice care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, nu au obligaţia emiterii facturilor pentru energia livrată. Documentele de achiziţie şi decontare sunt întocmite de furnizor. Această prevedere simplifică relaţia contractuală şi reduce obligaţiile administrative ale prosumatorilor", au transmis reprezentanții ANRE.

Pentru aceste persoane, metodologia permite și alegerea destinației sumelor disponibile, pentru minimum 12 luni. Banii pot fi direcționați către facturi de energie electrică sau, în condițiile prevăzute de reglementare, către facturi de gaze naturale.

Ce se întâmplă cu banii rămași în report

Energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămasă necompensată va fi evidențiată separat. Prosumatorii vor primi situații detaliate privind cantitățile, valorile și sumele deja utilizate.

Furnizorii vor trebui să achite aceste valori în maximum 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Pentru energia livrată în perioada 26 iulie 2026 și până în ziua anterioară publicării ordinului, regularizarea trebuie efectuată în același termen de la publicare.

Metodologia stabilește și mecanisme diferite în funcție de puterea instalațiilor: pentru cele de până la 200 kW se aplică compensarea cantitativă, iar pentru instalațiile cu puteri între 200 și 400 kW se utilizează regularizarea financiară, la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare.

Când trebuie să se adapteze furnizorii

ANRE a stabilit mai multe termene pentru aplicarea noilor reguli. În maximum 7 zile lucrătoare de la publicarea ordinului, furnizorii trebuie să informeze prosumatorii despre opțiunile de alocare a valorilor și plata programată. În 10 zile lucrătoare trebuie să informeze titularii contractelor existente despre aplicarea noilor prevederi.

De asemenea, sumele reportate trebuie incluse în calculul primei facturări, în cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicare.

Termenul-limită pentru finalizarea adaptărilor informatice și operaționale este 31 decembrie 2026. ANRE precizează că această dată nu reprezintă o amânare a drepturilor prosumatorilor.

Noua metodologie a fost aprobată în unanimitate de Comitetul de Reglementare al ANRE, după o consultare publică în urma căreia au fost primite peste 600 de observații și poziții. Ordinul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

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