Proprietarii de case pot instala panouri fotovoltaice fără autorizație. Ce reguli trebuie respectate

Vești importante pentru românii care vor să producă energie verde pentru consumul propriu. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2026, care introduce noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, instalarea panourilor fotovoltaice se simplifică semnificativ.

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Cine poate beneficia de această excepție

Potrivit Observator, noile prevederi se aplică proprietarilor care au calitatea de prosumatori, adică persoanelor care produc energie din surse regenerabile pentru propriul consum și care pot injecta surplusul în rețeaua electrică.

Facilitatea este valabilă atât pentru sistemele instalate pe clădiri și anexe gospodărești, cât și pentru cele amplasate direct pe teren.

Practic, proprietarul unei case care dorește să monteze panouri fotovoltaice pe acoperiș nu mai trebuie să parcurgă procedura clasică de autorizare a lucrărilor de construcții.

Deși procedura administrativă a fost simplificată, proprietarii trebuie să respecte în continuare normele privind siguranța construcției. Sistemele fotovoltaice trebuie montate pe structuri capabile să susțină greutatea panourilor și să reziste la factorii de mediu, precum vântul puternic și încărcările produse de zăpadă.

În cazul locuințelor mai vechi, specialiștii recomandă verificarea rezistenței acoperișului înainte de instalarea panourilor, pentru a evita eventuale probleme structurale.

Ce înseamnă statutul de prosumator

Conform legislației din domeniul energiei, prosumatorul este persoana care deține un loc de consum conectat la rețeaua electrică și produce energie din surse regenerabile pentru consum propriu.

Energia produsă poate fi utilizată în locuință, stocată sau livrată în rețeaua națională, în condițiile stabilite de legislația specifică.

De asemenea, simplificarea vizează doar montarea sistemului fotovoltaic. Pentru racordarea la rețea și obținerea statutului de prosumator trebuie respectate în continuare procedurile prevăzute de legislația energetică.

Ce câștigă proprietarii

Principala schimbare este reducerea birocrației. Proprietarii nu mai trebuie să pregătească documentații complexe și să aștepte emiterea unei autorizații de construire pentru montarea panourilor fotovoltaice destinate consumului propriu.

Totuși, responsabilitatea privind siguranța instalației rămâne aceeași. Chiar dacă autorizația nu mai este necesară, sistemul trebuie proiectat și montat corespunzător, astfel încât să nu pună în pericol locuința, vecinii sau persoanele aflate în apropiere.