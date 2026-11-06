 Românii pot produce energie electrică direct de pe balcon. Facturile ar putea scădea cu peste 50%
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Românii pot produce energie electrică direct de pe balcon. Facturile ar putea scădea cu peste 50%

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Milioane de români care locuiesc în blocuri de apartamente ar putea deveni independenți energetic direct de la fereastra locuinței.

Cum pot românii să plătească facturi la curent cu peste 50% mai mici
Cum pot românii să plătească facturi la curent cu peste 50% mai mici Foto: pexels

În Parlamentul României au fost depuse mai multe inițiative legislative menite să elimine barierele birocratice și să permită instalarea de panouri fotovoltaice pe balcoane sau acoperișuri comune.

Presați însă de scumpirea accelerată a utilităților, mulți locatari nu au mai așteptat unda verde a autorităților și au început deja să monteze pe cont propriu sisteme fotovoltaice, reducându-și cheltuielile lunare la mai puțin de jumătate.

Facturi tăiate de la 500 la 160 de lei: cum a fentat un bucureștean sistemul fără să strice fațada

Un exemplu elocvent este cel al lui Marius, un locatar dintr-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Pentru a scăpa de costurile mari, bărbatul a demontat o parte din geamurile clasice de termopan și a instalat în locul lor panouri fotovoltaice direct în parapetul balconului:

„Plăteam 400-500 de lei, acum plătesc 160-180 de lei. M-am interesat la un avocat. Atâta timp cât nu mă ating de fațada blocului și nu stric imaginea fațadei, nu există nicio problemă”, a explicat locatarul, potrivit Observator.

Inițiative similare au fost semnalate și pe alte imobile din Capitală, inclusiv în sectorul 6, unde panourile au apărut deja pe balcoane pentru a alimenta electrocasnicele din apartamente.

Proiectul Asociației Prosumatorilor: 4 panouri și o baterie fără autorizație de construire

Pentru a reglementa acest fenomen la scară națională, Asociația Prosumatorilor a promovat un proiect de lege care le-ar da dreptul proprietarilor de apartamente să monteze în balcoane, fără taxe suplimentare și fără birocrație stufoasă, un sistem compus din cel mult patru panouri și o baterie de stocare racordată la rețeaua internă a locuinței. Conform acestei propuneri, locatarul ar avea nevoie doar de o simplă notificare transmisă distribuitorului zonal de energie electrică, fiind scutit de avizul tehnic de racordare (ATR) și de autorizația de construire cerută de obicei la primărie.

Investiția inițială este considerată accesibilă:

  • Un panou fotovoltaic dedicat costă circa 70–80 de euro plus TVA;
  • O baterie de stocare compatibilă variază între 300 și 400 de euro, potrivit explicațiilor oferite de instalatorul Dan Tudose.

Textul propunerii prevede că panourile pot fi atașate inclusiv pe fațada imobilului — fără a afecta structura de rezistență a clădirii —, dar exclusiv cu acordul prealabil al asociației de proprietari.

Acoperișurile solare ale blocurilor și alternativa ferestrelor care produc electricitate

Un al doilea proiect de lege vizează simplificarea procedurilor de montare a panourilor pe terasele blocurilor pentru acoperirea consumului comun. Într-un bloc care a implementat deja sistemul, energia generată alimentează iluminatul pe casa scării, aspiratorul utilizat la curățenie și utilajele de spălare a aleilor:

„Avem aspirator în loc de mătură, avem mașină de spălat cu presiune, spălăm aleile. Din ianuarie, vom încasa contravaloarea curentului pe care îl injectăm în rețea”, a precizat Sorin Șega, administrator de bloc.

Până la parcurgerea completă a circuitului parlamentar — votul din Senat, Camera Deputaților și promulgarea de către Președintele României —, românii au la îndemână și soluția ferestrelor fotovoltaice speciale. La un cabinet medical de recuperare din Drobeta-Turnu Severin, foliile solare aplicate direct peste tâmplăria existentă au adus reduceri semnificative:

„Nu a trebuit să modific nimic din tâmplăria mea exterioară. Ele s-au aplicat peste ferestrele existente. E o economie cam de 25 până la 30%”, a explicat medicul Doina Borugă.

Ghid de cumpărături

theo rose si horia brenciu jpg
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține Vedete românești
horoscop png
Cele două zodii care vor avea parte de o bucurie uriașă în weekend. Visau la acest lucru de mulți ani Horoscop
image
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole de minerit adevarul.ro
image
„Măicuțul” deghizat, prins la cerșit a 12-a oară. Câți bani face pe zi: „Nu prea mai pun oamenii botul” adevarul.ro

Parteneri

image
„Gigi Becali a interzis la Palat un mare om de fotbal”. Gluma zilei, inspirată din cartea lui Marcel Pușcaș www.fanatik.ro
image
Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig observatornews.ro
image
Două petroliere care se duceau în SUA cu motorină din Rusia s-au întors din drum. Nicio companie nu cumpără motorină rusească www.antena3.ro
image
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade www.gandul.ro
image
Vești pentru pensionari înainte de sărbători! Poșta Română a anunțat data de la care începe plata pensiilor în decembrie www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier playtech.ro
image
De ce i se cere demisia lui Mihai Stoica doar pe rețele sociale, nu și la stadion! Ştefan Beldie analizează o ciudăţenie absolută a suporterului FCSB www.fanatik.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Prințesa Diana a Generației Z” vine din Spania, nu din Anglia. Este blondă, neînfricată, empatică, delicată și superbă, la fel ca răposata okmagazine.ro
image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
image
#Preistorie
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris historia.ro
Sade Carleena Robinson jpg
Descoperire macabră pe malul lacului Michigan! Rămășițele unei tinere ucise după o întâlnire în 2024 au fost găsite de un trecător Internațional
image png
Brașovul a dat startul sărbătorilor de iarnă! Bradul spectaculos de 26 de metri a ajuns în Piața Sfatului. Când se deschide Târgul de Crăciun Național
Protest Franta noiembrie (1) jpg
Proteste de amploare în Franța! Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă, un record de la începutul manifestațiilor Internațional
image png
Un polițist a intrat pe scara de incendiu în casa fostei iubite și s-a culcat în patul ei! Femeia a avut parte de un șoc când s-a întors acasă Internațional
Alocatie, foto Shutterstock jpg
Adevărul despre alocațiile copiilor ucraineni din România! Primesc 3.800 de lei pe lună? Național
ceata png
Ceață densă pe șoselele din România! Vizibilitatea scade sub 50 de metri în trei județe. Ce drumuri sunt închise Național
ger romania jpg
Cum va fi vremea astăzi, 6 noiembrie! Gerul pune stăpânire pe România! Termometrele vor arăta și -12 grade în unele zone Național
Muncitori sud asiatici Foto Magnific com jpg
Muncitorii asiatici costă cu peste 35% mai mult decât românii. De ce îi preferă, totuși, angajatorii Fapt divers
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net