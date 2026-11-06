Românii pot produce energie electrică direct de pe balcon. Facturile ar putea scădea cu peste 50%

Milioane de români care locuiesc în blocuri de apartamente ar putea deveni independenți energetic direct de la fereastra locuinței.

Cum pot românii să plătească facturi la curent cu peste 50% mai mici Foto: pexels

În Parlamentul României au fost depuse mai multe inițiative legislative menite să elimine barierele birocratice și să permită instalarea de panouri fotovoltaice pe balcoane sau acoperișuri comune.

Presați însă de scumpirea accelerată a utilităților, mulți locatari nu au mai așteptat unda verde a autorităților și au început deja să monteze pe cont propriu sisteme fotovoltaice, reducându-și cheltuielile lunare la mai puțin de jumătate.

Facturi tăiate de la 500 la 160 de lei: cum a fentat un bucureștean sistemul fără să strice fațada

Un exemplu elocvent este cel al lui Marius, un locatar dintr-un bloc din sectorul 5 al Capitalei. Pentru a scăpa de costurile mari, bărbatul a demontat o parte din geamurile clasice de termopan și a instalat în locul lor panouri fotovoltaice direct în parapetul balconului:

„Plăteam 400-500 de lei, acum plătesc 160-180 de lei. M-am interesat la un avocat. Atâta timp cât nu mă ating de fațada blocului și nu stric imaginea fațadei, nu există nicio problemă”, a explicat locatarul, potrivit Observator.

Inițiative similare au fost semnalate și pe alte imobile din Capitală, inclusiv în sectorul 6, unde panourile au apărut deja pe balcoane pentru a alimenta electrocasnicele din apartamente.

Proiectul Asociației Prosumatorilor: 4 panouri și o baterie fără autorizație de construire

Pentru a reglementa acest fenomen la scară națională, Asociația Prosumatorilor a promovat un proiect de lege care le-ar da dreptul proprietarilor de apartamente să monteze în balcoane, fără taxe suplimentare și fără birocrație stufoasă, un sistem compus din cel mult patru panouri și o baterie de stocare racordată la rețeaua internă a locuinței. Conform acestei propuneri, locatarul ar avea nevoie doar de o simplă notificare transmisă distribuitorului zonal de energie electrică, fiind scutit de avizul tehnic de racordare (ATR) și de autorizația de construire cerută de obicei la primărie.

Investiția inițială este considerată accesibilă:

Un panou fotovoltaic dedicat costă circa 70–80 de euro plus TVA;

O baterie de stocare compatibilă variază între 300 și 400 de euro, potrivit explicațiilor oferite de instalatorul Dan Tudose.

Textul propunerii prevede că panourile pot fi atașate inclusiv pe fațada imobilului — fără a afecta structura de rezistență a clădirii —, dar exclusiv cu acordul prealabil al asociației de proprietari.

Acoperișurile solare ale blocurilor și alternativa ferestrelor care produc electricitate

Un al doilea proiect de lege vizează simplificarea procedurilor de montare a panourilor pe terasele blocurilor pentru acoperirea consumului comun. Într-un bloc care a implementat deja sistemul, energia generată alimentează iluminatul pe casa scării, aspiratorul utilizat la curățenie și utilajele de spălare a aleilor:

„Avem aspirator în loc de mătură, avem mașină de spălat cu presiune, spălăm aleile. Din ianuarie, vom încasa contravaloarea curentului pe care îl injectăm în rețea”, a precizat Sorin Șega, administrator de bloc.

Până la parcurgerea completă a circuitului parlamentar — votul din Senat, Camera Deputaților și promulgarea de către Președintele României —, românii au la îndemână și soluția ferestrelor fotovoltaice speciale. La un cabinet medical de recuperare din Drobeta-Turnu Severin, foliile solare aplicate direct peste tâmplăria existentă au adus reduceri semnificative:

„Nu a trebuit să modific nimic din tâmplăria mea exterioară. Ele s-au aplicat peste ferestrele existente. E o economie cam de 25 până la 30%”, a explicat medicul Doina Borugă.