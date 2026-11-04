Apa Nova pregătește modernizarea rețelelor din București. Cum va fi influențat prețul apei

Compania Apa Nova București pregătește un program amplu de investiții menit să modernizeze infrastructura de alimentare cu apă și rețeaua de canalizare din Capitală.

Facturile la apă și canalizare din București ar putea crește Foto: pexels/captură antena 3 CNN

O parte considerabilă a acestui efort financiar va fi susținută printr-o ajustare a tarifului, preconizată să intre în vigoare din luna noiembrie, odată cu aprobarea oficială a noilor prețuri și demararea efectivă a șantierelor.

În ciuda majorării anunțate, conducerea operatorului subliniază că prețul apei din București va continua să se mențină semnificativ sub media națională și mult sub nivelul celorlalte capitale europene.

Cu cât se scumpesc facturile?

În cadrul unui interviu acordat jurnalistului Adrian Ursu la Antena 3 CNN, directorul general al companiei Apa Nova București, Mădălin Mihailovici, a explicat detaliat mecanismul prin care noile investiții se vor reflecta în costurile suportate de abonați.

În prezent, tariful este de 10,98 lei pe metru cub fără TVA (aproximativ 2,21 euro/m³), iar creșterea estimată va adăuga în jur de 0,5 euro pe metru cub.

„Încep așa – tariful actual este 10,98 lei plus TVA. Deci, asta ar însemna circa 2,21 euro/m³. Asta înseamnă o limită de suportabilitate pentru populație de 1%. Prin creșterea volumului investițional nu vom ajunge decât la o limită de suportabilitate de 1,2%, va crește cu circa zero - 5 euro/m³. Deci, practic, o familie cu trei-patru persoane, care consumă, să zic, 10 m³ pe lună, va vedea la factură o creștere de 26 - 27 lei”, a punctat directorul general.

Întrebat când anume se vor resimți aceste modificări în teren, conducerea companiei a precizat că proiectele tehnice sunt avansate: „Când vom începe, când se va aproba tariful, suntem aproape... Sperăm, începând cu 1 noiembrie, să intrăm cu noul tarif, deja, să începem lucrările. Avem proiecte, la unele avem chiar avizele, adică la destule, avem avizele, pentru că lucrăm în spate, la proiectare, cu viteză maximă”.

Bucureștiul urcă pe locul 45 în țară, dar rămâne cel mai ieftin din regiune

Directorul Apa Nova a ținut să pună costurile din Capitală în perspectivă internațională și regională, venind cu cifre concrete pentru a arăta că bucureștenii beneficiază în continuare de tarife mult mai accesibile decât cele din alte mari centre urbane:

„Haideți să vă dau tarifele! Deci, am zis, București are, la ora actuală, deci 2,21 euro/m³, Copenhaga – 7,2 euro/m³, Oslo – între 5,5, pentru care un tarif combinat, 5,5 euro/m³ până la 7,8 euro/m³. Viena – 4,97 euro/m³, Parisul – între 3,5 euro/m³ până la 4,3 euro/m³, pentru că sunt mai mulți furnizori acolo sunt arondismente municipale, sunt mai mulți furnizori”.

Comparația a continuat și cu țările din estul Europei, unde diferențele de preț rămân la fel de vizibile: „În arealul nostru – Praga – între 5 și 5,50 euro/m³, iar Varşovia – 3,97 euro/m³. Avem cel mai mic tarif și vom avea, în continuare, cel mai mic tarif. Din România, la ora actuală, din 52 de operatori mari abilitați, suntem pe penultimul loc, pe ultimul loc sunt colegii noștri de la Apa Nova Ploiești”.

Întrebat direct de realizatorul emisiunii dacă acest lucru plasează Capitala pe al doilea cel mai mic tarif din țară, Mădălin Mihailovici a confirmat impactul final pe care îl va avea noul plan: „Al doilea cel mai mic tarif din România, iar prin această creștere de tarif, cu noul program investițional, mai urcăm până pe locul 45. Deci, suntem sub media națională, sub media națională, la tarifele cumulate de apă și canal”.