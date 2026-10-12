Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate

Locuitorii din mai multe cartiere din București se vor confrunta cu sistări temporare ale alimentării cu apă rece în cursul acestei săptămâni , în perioada 13 - 16 octombrie 2026. Compania Apa Nova a anunțat derularea unor intervenții programate, fiind afectate imobile din sectoarele 1, 2, 4 și 5.

Fără apă rece timp de 4 zile în patru sectoare din Capitală Foto: pexels

Întreruperile vin într-un context oricum tensionat pentru rețeaua de utilități din Capitală, la circa două săptămâni după ce Termoenergetica a raportat avarii masive care au lăsat peste 1.800 de blocuri fără apă caldă, deficiențe încă neremediate integral, potrivit B365.ro.

Programul sistărilor în Sectorul 1 și Sectorul 2

În Sectorul 1, echipele de intervenție vor acționa pe parcursul nopților:

Strada Piatra Morii și Strada Turnu Roșu: Lipsă de apă începând din 13 octombrie 2026, ora 22:00, până în data de 14 octombrie 2026, ora 05:00.

Strada George Enescu: Lipsă de apă pe 14 octombrie 2026, între orele 00:30 și 03:00.

În Sectorul 2, lucrările vizează atât artere centrale, cât și zone adiacente gării:

Strada Ștefan Luchian, Calea Moșilor, Intrarea Nicolae Vermont și Bulevardul Carol: Oprirea furnizării între 13 octombrie 2026, ora 22:00, și 14 octombrie 2026, ora 05:00.

Strada Piatra Mare: Sistare pe 14 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00.

Bulevardul Ferdinand I, Strada Eufrosin Poteca și Bulevardul Gara Obor: Lipsă de apă pe 14 octombrie 2026, pe parcursul zilei, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Strada Calafat: Oprire pe 15 octombrie 2026, între orele 00:30 și 03:00.

Șoseaua Iancului: Pe 16 octombrie 2026 (intervalul 00:30 – 03:00) sunt programate manevre tehnice fără clienți afectați și fără zonă de influență.

Zonele afectate în Sectorul 4 și Sectorul 5

În partea de sud a Capitalei, intervențiile planificate vor lăsa fără alimentare cu apă rece următoarele perimetre: