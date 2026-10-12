 Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate
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Patru sectoare ale Capitalei, fără apă rece timp de patru zile. Care sunt zonele afectate

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Locuitorii din mai multe cartiere din București se vor confrunta cu sistări temporare ale alimentării cu apă rece în cursul acestei săptămâni , în perioada 13 - 16 octombrie 2026. Compania Apa Nova a anunțat derularea unor intervenții programate, fiind afectate imobile din sectoarele 1, 2, 4 și 5.

Fără apă rece timp de 4 zile în patru sectoare din Capitală
Fără apă rece timp de 4 zile în patru sectoare din Capitală Foto: pexels

Întreruperile vin într-un context oricum tensionat pentru rețeaua de utilități din Capitală, la circa două săptămâni după ce Termoenergetica a raportat avarii masive care au lăsat peste 1.800 de blocuri fără apă caldă, deficiențe încă neremediate integral, potrivit B365.ro.  

Programul sistărilor în Sectorul 1 și Sectorul 2

În Sectorul 1, echipele de intervenție vor acționa pe parcursul nopților:

  • Strada Piatra Morii și Strada Turnu Roșu: Lipsă de apă începând din 13 octombrie 2026, ora 22:00, până în data de 14 octombrie 2026, ora 05:00.
  • Strada George Enescu: Lipsă de apă pe 14 octombrie 2026, între orele 00:30 și 03:00.

În Sectorul 2, lucrările vizează atât artere centrale, cât și zone adiacente gării:

  • Strada Ștefan Luchian, Calea Moșilor, Intrarea Nicolae Vermont și Bulevardul Carol: Oprirea furnizării între 13 octombrie 2026, ora 22:00, și 14 octombrie 2026, ora 05:00.
  • Strada Piatra Mare: Sistare pe 14 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00.
  • Bulevardul Ferdinand I, Strada Eufrosin Poteca și Bulevardul Gara Obor: Lipsă de apă pe 14 octombrie 2026, pe parcursul zilei, în intervalul orar 09:00 – 16:00.
  • Strada Calafat: Oprire pe 15 octombrie 2026, între orele 00:30 și 03:00.
  • Șoseaua Iancului: Pe 16 octombrie 2026 (intervalul 00:30 – 03:00) sunt programate manevre tehnice fără clienți afectați și fără zonă de influență.

Zonele afectate în Sectorul 4 și Sectorul 5

În partea de sud a Capitalei, intervențiile planificate vor lăsa fără alimentare cu apă rece următoarele perimetre:

  • Calea Șerban Vodă (Sectorul 4): Lipsă de apă pe 15 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00.
  • Drumul Jilavei, Strada Vârciorova, Strada Drăgănești, Șoseaua Berceni, Intrarea Balaci și Strada Dealu Mare (Sectorul 4): Sistare de lungă durată pe 15 octombrie 2026, între orele 09:00 și 18:00.
  • Șoseaua Panduri (Sectorul 5): Oprirea serviciului pe 16 octombrie 2026, între orele 00:30 și 03:00.

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