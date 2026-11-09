Câte luni a îmbrăcat, de fapt, Marian Godină uniforma de polițist în ultimii patru ani. Ce dezvăluie documentele IPJ Brașov

Marian Godină ar fi desfășurat activitate efectivă în Poliție timp de aproximativ șase luni, în ultimii patru ani petrecuți în instituție. Informațiile au fost făcute publice de Asociația Patria Prima, care susține că a obținut documente oficiale de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov referitoare la situația profesională a fostului agent.

Marian Godină ar fi lucrat doar șase luni în ultimii patru ani la Poliție Foto: arhiva Click!

Potrivit organizației, în perioada iulie 2022 – septembrie 2026, când și-a încheiat activitatea în Poliție, raporturile de serviciu ale lui Marian Godină au fost suspendate sau acesta s-a aflat în concediu pentru cea mai mare parte a timpului.

Ce perioade a petrecut Marian Godină în concediu

Conform documentelor prezentate de Patria Prima, raporturile de serviciu ale fostului polițist au fost suspendate din iulie 2022 până în iulie 2024. După această perioadă, și-ar fi reluat activitatea până la 25 decembrie 2024.

Ulterior, între 26 decembrie 2024 și 24 ianuarie 2026, Marian Godină s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului. În perioada 25 ianuarie – 31 martie 2026, acesta a beneficiat de concediu fără plată, timp în care a participat la emisiunea „Survivor”, filmată în Republica Dominicană.

Din 1 aprilie până în 14 septembrie 2026, fostul agent a intrat din nou în concediu pentru creșterea copilului.

Pe baza acestor informații, Asociația Patria Prima susține că Marian Godină ar fi lucrat efectiv aproximativ șase luni în intervalul analizat, potrivit Cancan.

Organizația amintește că fostul polițist are sute de mii de urmăritori pe Facebook, a publicat cărți, a susținut spectacole de stand-up și a avut numeroase apariții televizate.

Demisia depusă în timpul verificărilor interne

În iulie 2026, Asociația Patria Prima a sesizat Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Națională de Integritate cu privire la activitatea lui Marian Godină.

Potrivit unui răspuns al IGPR din 19 august 2026, citat de organizație, la nivelul IPJ Brașov fuseseră inițiate proceduri legale privind conduita și activitatea fostului polițist.

Pe 20 august, Marian Godină și-a depus demisia, iar raporturile sale de serviciu au încetat la 15 septembrie 2026.

Patria Prima invocă și un răspuns al IPJ Brașov, conform căruia, dacă raporturile de serviciu încetează în timpul cercetării prealabile, procedura nu mai poate fi finalizată prin aplicarea unei sancțiuni disciplinare, ci printr-o soluție de clasare.

Sesizări privind indemnizația pentru creșterea copilului

Asociația susține că a identificat 97 de postări comerciale publicate pe pagina de Facebook a lui Marian Godină în perioadele în care acesta se afla în concediu. În urma acestor constatări, organizația a sesizat autoritățile și a solicitat verificarea legalității indemnizației pentru creșterea copilului.

Conform unui răspuns atribuit IPJ Brașov, la începutul lunii octombrie era în desfășurare o cercetare administrativă pentru stabilirea și eventuala recuperare a unui prejudiciu.

Patria Prima ridică semne de întrebare cu privire la eventualele venituri obținute de fostul polițist din activitatea comercială desfășurată pe rețelele sociale și la compatibilitatea acestora cu indemnizația pentru creșterea copilului.

Între timp, Marian Godină se află într-o călătorie în China, de unde publică fotografii și videoclipuri pe pagina sa de Facebook. Fostul agent le prezintă urmăritorilor experiențele sale din această țară, după ce, în luna septembrie, și-a încheiat activitatea în cadrul Poliției Române.