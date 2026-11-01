 Se schimbă taloanele de pensie în România. Ce pensionari vor primi documente mov din luna noiembrie
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Se schimbă taloanele de pensie în România. Ce pensionari vor primi documente mov din luna noiembrie

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Vești noi pentru o parte dintre pensionarii din România! Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) va introduce, începând cu plata aferentă lunii noiembrie, taloane de pensie mov, cu un format modificat. Măsura îi vizează, într-o primă etapă, pe beneficiarii care primesc banii în cont bancar sau pe card, din patru județe ale țării.

Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare publicată pe Facebook. Noile documente vor fi distribuite în Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița, iar introducerea lor se va realiza treptat.

Schimbarea presupune o grafică îmbunătățită, informații prezentate mai clar despre sumele care alcătuiesc dreptul de plată, dar și includerea unui cod QR. Potrivit ministrului, această etapă inițială va permite autorităților să urmărească modul în care sunt primite noile taloane și să facă eventuale îmbunătățiri.

„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Naţională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita şi Ialomiţa.

Noile documente au o grafică îmbunătăţită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată şi includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit şi îmbunătăţit pe baza experienţei beneficiarilor”, a precizat ministrul.

Florin Manole a ținut să sublinieze că documentele nu sunt false sau neoficiale, ci sunt emise și tipărite chiar de Casa Națională de Pensii Publice.

„Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste judeţe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Naţională de Pensii Publice”, a transmis Petre Florin Manole.

Când intră pensiile pe card în noiembrie 2026

În ceea ce privește plata pensiilor, beneficiarii trebuie să țină cont de calendarul obișnuit, care diferă în funcție de modalitatea prin care au ales să primească banii.

Pensionarii care au optat pentru viramentul bancar au ca reper data de 12 noiembrie 2026. În această lună, ziua de 12 este joi, iar potrivit programului obișnuit al Casei Naționale de Pensii Publice, transferurile se efectuează începând cu această dată, fără să depășească, în mod normal, ziua de 13.

Totuși, momentul în care banii devin disponibili poate să difere în funcție de procesarea transferului și de procedurile fiecărei bănci.

Când primesc pensionarii banii prin Poșta Română

Pentru cei care încasează pensia în numerar, direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române, distribuirea se desfășoară după un alt calendar. În mod obișnuit, poștașii livrează pensiile în intervalul 1-15 al fiecărei luni.

În noiembrie 2026, distribuirea începe luni, 2 noiembrie, iar data la care fiecare beneficiar primește banii depinde de programul de livrare din localitatea în care locuiește.

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