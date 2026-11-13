Garsonieră de 20 mp, fără nicio fereastră, scoasă la vânzare cu 140.000 de euro. Ce se ascunde în spatele anunțului imobiliar: „Nu este legal, știați?”

Internauții din mai multe țări au rămas uimiți după ce un anunț imobiliar a fost postat în Italia. Proprietarul oferă un spațiu de numai 20 de metri pătrați, care a servit drept sediul unui magazin, spre închiriere ca locuință. Proprietatea poate costa 1.000 de euro pe lună sau poate fi cumpărată complet cu 140.000 de euro.

Proprietatea se află în Florența Foto: Facebook

Internauții au fost uimiți de anunțul imobiliar postat de proprietar, iar mulți oameni contestă posibilitatea de a transforma fostul magazin în locuință. Proprietatea se află în centrul Florenței, aproape de cartierul Sant'Ambrogio. Iar, deoarece proprietarul nu dorește să apeleze la agenții imobiliare, și-a postat numele și numărul de telefon.

Conform fanpage.it, spațiul are doar 20 de metri pătrați, o baie, iar în imagini se poate vedea că proprietarul a reușit să amenajeze o bucătărie în fostul magazin, iar un dulap se află chiar lângă aceasta.

Chiria costă 1.000 de euro pe lună

Această proprietate poate fi închiriată cu 1.000 de euro pe lună sau cumpărată direct cu suma de 140.000 de euro. Mai mult decât atât, acest spațiu nu are ferestre, iar singura sursă de lumină naturală este ușa de la intrare.

Anunțul imobiliar a devenit rapid viral în mediul online, iar o utilizatoare chiar a precizat faptul că modul în care fostul magazin este închiriat este complet ilegal.

„Să amenajezi o locuință într-un spațiu comercial nu este legal, știați?”, a întrebat o utilizatoare, după ce a văzut anunțul din Florența.

Cum a răspuns proprietarul

Internauții au fost uimiți de anunț Foto: Facebook

Un alt internaut a precizat că, la acel preț, metrul pătrat s-ar vinde cu aproximativ 7.000 de euro. În același timp, o altă persoană a criticat atât prețul cât și modul în care este folosit spațiul comercial.

„Un magazin nu-ți folosește la nimic și nici nu-l poți închiria ca apartament, pentru că, dacă se întâmplă ceva, intri în belele. 140.000 de euro?”, a scris un internaut.

Cu toate acestea, proprietarul a rămas ferm și a spus că sora sa a folosit spațiul drept locuință în urmă cu 20 de ani și se pot face oricând verificări.

„Pot face inspecții oricând doresc”, a răspuns proprietarul unui internaut care a spus faptul că spațiul comercial nu poate fi folosit drept locuință.