 Patru zile de vacanță în Spania, pe cheltuiala firmei. Cum își răsplătește o companie italiană angajații. „Pe lângă recompensele în bani, le-am oferit și această experiență”
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Patru zile de vacanță în Spania, pe cheltuiala firmei. Cum își răsplătește o companie italiană angajații. „Pe lângă recompensele în bani, le-am oferit și această experiență”

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Angajații unei companii italiene specializate în producția de vehicule pentru colectarea deșeurilor se pregătesc pentru o experiență diferită față de beneficiile obișnuite de la locul de muncă. Rossi Oleodinamica, cu sediul în orașul Riccione, le oferă o vacanță de patru zile în Spania, în perioada 24-27 octombrie 2026.

Patru zile de vacanță în Spania, pe cheltuiala firmei.
Patru zile de vacanță în Spania, pe cheltuiala firmei. Foto: arhiva

Potrivit publicației italiene Il Messaggero, 32 dintre cei peste 40 de angajați ai companiei vor participa la călătorie. O parte dintre salariați nu pot merge din motive personale, însă interesul pentru excursie este mai mare decât în cazul celei organizate anul trecut.

Inițiativa vine după trei ani de evoluție pozitivă a afacerii, perioadă în care compania și-a mărit cifra de afaceri și a făcut investiții pentru modernizarea proceselor de producție. Conducerea consideră că rezultatele obținute se datorează în mare măsură implicării echipei.

Barcelona, Tarragona și vizită la un partener de afaceri

Programul excursiei nu se limitează la relaxare și descoperirea unor destinații turistice. Angajații vor vizita și sediul companiei Ros Roca, din localitatea Tàrrega, parteneră a firmei italiene.

Ros Roca face parte din grupul olandez Terberg, o companie multinațională care comercializează pe piețele internaționale produsele realizate de Rossi Oleodinamica.

Pe lângă această vizită profesională, participanții vor avea ocazia să exploreze orașele Tarragona și Barcelona. Astfel, excursia îmbină schimbul de experiență cu activitățile de grup, într-un context diferit de cel de la serviciu.

Andrea Rossi, responsabilul de comunicare al companiei, spune că această recompensă reprezintă o formă de recunoaștere a muncii depuse de angajați. În ultimii trei ani, firma a trecut prin numeroase transformări pentru a răspunde cererii și pentru a introduce tehnologii mai performante.

În același timp, compania urmărește să își dezvolte structura organizațională și a obținut patru certificări în domenii precum protecția mediului, siguranța și egalitatea de gen.

„Este important ca oamenii să se simtă bine la locul de muncă”

Pentru conducerea Rossi Oleodinamica, succesul nu se măsoară doar în rezultate financiare, ci și în felul în care sunt tratați oamenii care contribuie la dezvoltarea afacerii.

„Angajații noștri au fost indispensabili în acest proces. Am crescut datorită lor. Pentru efortul depus, pe lângă recompensele în bani, le-am oferit și această experiență, care contribuie la consolidarea echipei. Este important ca oamenii să se simtă bine la locul de muncă”, a explicat Andrea Rossi.

Vacanța este gândită și ca o oportunitate pentru colegi de a petrece timp împreună în afara programului profesional, de a se cunoaște mai bine și de a consolida relațiile din cadrul echipei.

O companie de familie cu o istorie de peste cinci decenii

Rossi Oleodinamica are o istorie care începe în urmă cu 52 de ani, când Lazzaro Rossi a înființat afacerea. Ulterior, fiii săi, Oscar și Galiano Rossi, s-au alăturat companiei, devenind directori executivi.

Primul echipament realizat de firmă datează din 1973 și era destinat colectării deșeurilor. Acesta era montat pe un vehicul utilitar cu trei roți, marca Piaggio Ape.

De atunci, afacerea s-a extins considerabil. În prezent, compania produce aproximativ 500 de vehicule anual, destinate colectării deșeurilor direct de la gospodării, și exportă inclusiv în Polinezia. Printre obiectivele următoare se numără intrarea pe noi piețe internaționale, inclusiv în Columbia.

Cum a început tradiția vacanțelor oferite angajaților

Ideea de a recompensa întreaga echipă printr-o excursie îi aparține Eleonorei Rossi, verișoara actualilor directori executivi, care se ocupă de resurse umane și de calitate.

Potrivit acesteia, inițiativa își are originile într-un pariu făcut cu mai mulți ani în urmă între tatăl său și un angajat care, între timp, s-a pensionat. La acel moment, compania nu dispunea de resursele și condițiile necesare pentru a organiza o asemenea călătorie.

Prima excursie a devenit realitate în 2025, când familia a organizat o vacanță în Sardinia. Experiența a avut rezultate peste așteptări, iar conducerea a decis să continue inițiativa.

Eleonora Rossi își dorește ca aceste călătorii să îi apropie pe colegi și să le ofere ocazia de a se descoperi dincolo de responsabilitățile profesionale.

„Obiectivul este să ne distrăm, să fim tot mai uniți și să ne cunoaștem mai bine, descoperind personalitățile și calitățile fiecăruia. În astfel de momente devenim ca niște liceeni aflați într-o excursie școlară, pentru că rolurile profesionale dispar”, a povestit Eleonora Rossi.

O premieră pentru compania italiană

Deși Rossi Oleodinamica are peste 50 de ani de activitate, excursiile organizate pentru întreaga echipă sunt o inițiativă relativ recentă. În trecut, compania a organizat cine festive și petreceri, însă nu a mai oferit angajaților o vacanță petrecută împreună.

Directorul executiv Oscar Rossi a subliniat că o astfel de recompensă reprezintă o premieră în istoria firmei.

Prin această inițiativă, familia Rossi își propune să transforme aprecierea pentru angajați într-o experiență concretă, care să depășească bonusurile financiare și evenimentele organizate la sediul companiei.

Pentru conducere, vacanța din Spania este atât o recompensă pentru rezultatele obținute, cât și o investiție în relațiile dintre colegi și în consolidarea echipei care susține dezvoltarea afacerii.

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