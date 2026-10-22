Trei destinații spectaculoase care vor atrage turiști din toată lumea în 2027. Căutările au explodat

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să ne îndreptăm cu pași repezi către luna noiembrie, iar mulți oameni se gândesc deja la vacanțele din 2027. Potrivit experților în turism, aceste destinații vor fi cele mai populare de-a lungul anului următor.

Lacul Tahoe Foto: AdobeStock Images

Anul deja începe să se apropie de final, iar mulți oameni se gândesc la destinațiile către care se vor îndrepta în 2027. Din fericire, experții în turism au lansat deja un top care ne va ajuta să alegem locația perfectă pentru vacanță.

Potrivit marthastewart.com, Expedia, Hotels.com și Vrbo au publicat „Unpack 27”, un raport comun care explică care sunt destinațiile care devin tot mai populare în rândul turiștilor din întreaga lume. În 2027, aceste locații se anunță a fi cele mai vizitate de pe glob.

Lacul Tahoe

Prima destinație care pare să devină tot mai populară printre turiști este Lacul Tahoe, situat chiar la granița dintre statele americane California și Nevada. Acesta este cel mai mare lac alpin din America de Nord și este faimos de-a lungul globului pentru faptul că apa din lac are o puritate de 99,99%.

Hyogo

Prefectura Hyogo din Japonia devine, foarte rapid, una dintre cele mai atractive locații din Țara Soarelui Răsare. Această zonă nu numai că este una de o frumusețe naturală rară, dar aici se află și faimosul castel Himeji, care se află în patrimoniul UNESCO și este una dintre cele mai emblematice clădiri din întreaga Japonie.

Punta del Este

Această stațiune de lux se află pe coasta Uruguayului și este una dintre cele mai frumoase locații din această țară. În plus, pe lângă priveliștea de vis și condițiile de lux oferite turiștilor, aici se află și La Mano, o statuie faimoasă în formă de degete, care ies din nisipul plajei.

Sunt locațiile perfecte pentru vacanță

Căutările pentru Lacul Tahoe, o destinație de vacanță perfectă pe tot parcursul anului, au crescut cu 195% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce Hyogo, din Japonia, a înregistrat o creștere de 95% a interesului în căutări comparativ cu anul trecut.

De asemenea, interesul în căutări pentru Punta del Este, cel mai elegant și exclusivist oraș de coastă din Uruguay, a crescut cu 65% față de anul trecut.