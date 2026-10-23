O fabrică importantă din Iași, la un pas să se închidă. A fost cumpărată de cel mai bogat om din Ucraina

Metinvest Tubular Iași, fabrica de țevi cumpărată de către cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov, se confruntă cu probleme financiare grave și este la un pas să se închidă. Deja o bună parte din cei 200 de angajați au fost trimiși acasă, iar conducerea companiei urmează să ia o decizie în privința fabricii.

Rinat Ahmetov Foto: Facebook

Fabrica de țevi Metinvest Tubular Iași era cunoscută anterior drept ArcelorMittal Tubular Products, iar acum, după ce a fost achiziționată de Rinat Ahmetov, se confruntă cu probleme financiare grave. După ce o bună parte din cei 200 de angajați au fost trimiși acasă, conducerea companiei urmează să ia o decizie pentru a încerca să salveze fabrica.

Problemele ar fi apărut acum câteva luni, iar cauza dificultăților financiare este faptul că războiul din Ucraina împiedică aprovizionarea fabricii cu materie primă. Potrivit Ziarul de Iași, există deja câteva opțiuni luate în calcul de companie, pentru a salva fabrica.

Unii angajați deja au fost trimiși acasă

Printre opțiunile luate în calcul se numără conservarea fabricii, înstrăinarea acesteia către alt antreprenor care ar prelua activele, dar și dezafectarea fabricii și vânzarea separată a terenurilor, clădirilor și utilajelor.

Metinvest este un nume important în Europa de Est și deține operațiuni în țări precum Ucraina, Italia, Marea Britanie și Statele Unite. În ce privește fabrica din Iași, aici sunt produse țevi structurale sudate, care sunt folosite în construcții, inginerie, agricultură și infrastructură.

Se caută soluții pentru salvarea fabricii

Fabrica din Iași are o capacitate de producție de 240.000 de tone pe an și a fost cumpărată de Rinat Ahmetov în decembrie 2025.

„Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război”, a spus Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group, conform sursei citate.