 Leonard Doroftei, gata să ajungă pe masa de operație! Ce a pățit fostul campion și unde merge de Halloween cu soția
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VideoLeonard Doroftei, gata să ajungă pe masa de operație! Ce a pățit fostul campion și unde merge de Halloween cu soția

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Monica și Leonard Doroftei au atras toate privirile, miercuri seară, la  Leaders & Influencers Awards. Cei doi ne-au povestit ce planuri au de Halloween împreună cu nepoțelul lor.

Monica și Leonard Doroftei au primit titlul The Iconic Couple, miercuri seară, pe scena Leaders & Influencers Awards  by Flavia Covaciu, eveniment de ținută desfășurat la Scenario One Tower. 

Aceștia au dezvăluit,  într-un interviu pentru Click!, care e secretul cuplului lor de poveste, dar și faptul că-și mai doresc nepoței. 

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Foto: Click!

Click!: Leonard și Monica, cuplul serii sunteți! Nedespărțiți peste tot…

Monica Doroftei: Noi suntem tot timpul împreună, așa că nu puteam să vă surprindem de data asta și să-l las singur pe soțul meu. 

Click!: Și totuși, data trecută la același eveniment, era singur că tu aveai de făcut o operație. Cum te simți acum? Ești ok?

Monica Doroftei: Da, am suferit o operație la umărul stâng atunci, acum sunt bine. A fost vorba de o afecțiune mai veche și am rezolvat-o. Mă durea când făceam mișcare, acum e ok, am scăpat de durere.

Leonard Doroftei: Am și eu un capac aici la umărul drept care s-a fisurat, au crescut oase și uite acum doare la anumite mișcări. O să fac și eu operație, urmează. 

Monica și Leonard Doroftei, alături de nepoțelul Isaac
Monica și Leonard Doroftei, alături de nepoțelul Isaac Foto: Instagram

„Aș fi mândru să am un nepoțel boxer”

Click!: Ce face nepoțelul?

Leonard Doroftei: E foarte bine nepoțelul. Avem trei copii și  deocamdată doar un nepoțel. E clar că ne mai dorim nepoței, vreo 2-3 dacă se poate ar fi bine. 
Nepoțelul a crescut, face și el așa cu pumnul, are un an jumate. E micuț, dar deja bunicul l-a luat cu el la sală și  l-a învățat câteva mișcări. Aș fi mândru să se facă boxer, l-aș lăsa să facă asta.  E o meserie destul de dură, dar eu cred că el o să cocheteze cu sportul pentru că se vede deja că are aptitudini. La vârsta lui, merge singur pe tricicletă și e foarte curajos. Cu siguranță o să facă sport pentru că părinții lui îl îndrumă către asta și noi o să fim alături de el pentru o astfel de carieră dacă va dori să urmeze calea aceasta. 

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Foto: Click!

Monica Doroftei: „E cea mai frumoasă perioadă din căsnicie”

Click!: Monica, tu aveai emoții când era în ring Leonard Doroftei și încasa pumni? 

Monica Doroftei: Să știi că acum din punctul acesta de vedere sunt tare liniștită. Pot spune că acum trăiesc momentul meu de aur, să zic așa. E cea mai frumoasă perioadă din căsnicie, suntem împliniți profesional, copiii sunt la casele lor! Ce poate fi mai frumos!

Click!: Anul acesta, din păcate,  s-au despărțit foarte multe cupluri, chiar și din cele mai sudate. Care este secretul vostru?

Monica Doroftei: Important e să știi de fapt de ce ești cu acea persoană și ce-ți dorești practic de la acea persoană!  Nu cred că avem un secret. Pur și simplu ne iubim, ne respectăm și mereu am fost acolo unul pentru celălalt, ne înțelegem, ne completăm unul pe celălalt. 

Click!: Ce veți face de Halloween? Nepoțelul se costumează? 

Leonard Doroftei: Da, nepoțelul și-a pregătit deja costumul: are o pelerină cu Batman și pe partea cealaltă cu Spiderman. În ce ne privește e primul an când o să mergem în club de Halloween ca să vedem și noi cum se distrează lumea. Mă gândesc că, dacă suntem mascați, nu ne cunoaște nimeni, putem să stăm și noi liniștiți în club.

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