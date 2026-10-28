Cum transformi ambalajele vechi în decorațiuni spectaculoase de Halloween

Pregătirile pentru Halloween pot deveni destul de costisitoare dacă alegi să cumperi de fiecare dată obiecte noi din magazine. Din fericire, ambalajele pe care le aduni prin casă pot deveni rapid suportul ideal pentru accesorii spectaculoase, prietenoase cu mediul și foarte ușor de realizat alături de copii. Reutilizarea cutiilor sau a sticlelor îți protejează bugetul, îți oferă un decor original și îți permite să strângi totul la final pentru a le folosi din nou anul viitor.

Foto: (c) 2024 Pixel-Shot/Shutterstock. No use without permission.

Cutiile de cadouri și cartoanele vechi devin ghirlande originale

Pungile din hârtie pe care nu le mai folosești se pot transforma rapid în piese de decor interesante dacă le vopsești în nuanțe de negru sau portocaliu și le desenezi chipuri simpatice cu o pensulă. Cartoanele vechi tăiate în triunghiuri, pictate în alb sau negru și legate pe un șnur subțire creează ghirlande potrivite pentru pereți. Din același material poți decupa lilieci ori dovleci pe care să-i fixezi pe geamuri, pe uși sau chiar în copacii din curte, în timp ce frunzele uscate culese din parc devin fantome simpatice după o pensulă de acuarelă albă.

Foto: (c) 2022 Iryna Imago/Shutterstock. No use without permission.

Borcanele se transformă în felinare și fantome luminoase

Borcanele rămase goale după ce ai terminat de pus conservele pentru iarnă îți oferă un punct de pornire excelent pentru corpurile de iluminat din casă. Înfășori rapid sticla în feșe medicale, lipești ochi din carton decupați de cei mici și pui în interior o lumânare cu LED pentru siguranță. Pentru un efect mai misterios, poți umple borcanele cu vată, păianjeni din sârmă și luminițe sau le poți picta direct cu markere special concepute pentru sticlă.

Foto: (c) 2018 Olya Detry/Shutterstock. No use without permission.

Rolele de hârtie igienică și cojile de nucă prind viață

Păstrarea rolelor din carton îți asigură o serie de activități distractive alături de cei mici fără să cheltuiești alți bani. Cu puțină vopsea, foarfece și plastelină, rolele devin personaje viu colorate. De asemenea, cojile de portocală curățate de miez și decupate pe lateral se transformă în felinare parfumate dacă pui o lumânare mică înăuntru. În perioada de toamnă, cojile de nucă vopsite în negru primesc aripioare din carton și devin lilieci simpatici pe care îi poți agăța oriunde în casă sau îi poți oferi cadou celor dragi.

Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Paharele ușor crăpate pe care le întorci cu gura în jos pot deveni suporturi inedite pentru lumânări după ce le pictezi, iar cutiile de conserve și sticlele de plastic uitate prin cămară primesc o nouă viață prin culori calde și fețe amuzante desenate împreună cu familia.

Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Editor: Raluca Toma